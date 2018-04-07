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محافظات

شاهد.. قداس عيد القيامة بكنائس بورسعيد وسط تعزيزات أمنية

السبت 07/أبريل/2018 - 11:38 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أقبل الآلاف من أقباط بورسعيد لأداء قداس عيد القيامة المجيد بجميع كنائس بورسعيد بحضور كبار القساوسة والكهنة.

ورصدت عدسة «صدى البلد » قداس عيد القيامة المجيد من داخل كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد ، حيث ترأس القداس القمص بولا سعد كاهن الكنيسة ووكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، وكهنة الكنيسة القمص صليب حكيم، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمى.

وقام الأقباط بأداء قداس عيد القيامة المجيد، وشهد القداس تمثيلية القيامة وهي أحد الطقوس الدينية في القداس والتي تمثل وفاة المسيح وصعوده للسماء حسب معتقدات الديانة المسيحية، وعقب انتهاء تمثيلية القيامة علت أجراس الكنيسة وسط زغاريد وفرحة من الأخوة الأقباط.

جدير بالذكر أنه يحتفل الأقباط بمختلف طوائفهم غدا الأحد بعيد القيامة المجيد، وتبدأ الاحتفالات بقداس صباح الأحد، في الكنائس القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، والاجتماعات الروحية في الكنائس الإنجيلية بمختلف مذاهبها الـ 18.

ويأتي عيد القيامة بعد أسبوع الآلام الذي ينتهي مساء اليوم السبت، وشهد صلوات وصيام طوال الأيام الست، تزامنا مع ذكرى محاكمة وصلب السيد المسيح على يد الرومان، ويعتبر أسبوع الآلام هو قدس القداس العام بالنسبة للأقباط.

وصامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية طوال 55 يوما، عرفت بفترة الصيام الكبير، وتنتهي مساء اليوم السبت، حيث إن غدا الأحد الموافق عيد القيامة، تنتهي فترة الصيام.
شاهد.. قداس عيد القيامة بكنائس بورسعيد وسط تعزيزات أمنية
شاهد.. قداس عيد القيامة بكنائس بورسعيد وسط تعزيزات أمنية
شاهد.. قداس عيد القيامة بكنائس بورسعيد وسط تعزيزات أمنية
شاهد.. قداس عيد القيامة بكنائس بورسعيد وسط تعزيزات أمنية
شاهد.. قداس عيد القيامة بكنائس بورسعيد وسط تعزيزات أمنية
شاهد.. قداس عيد القيامة بكنائس بورسعيد وسط تعزيزات أمنية
شاهد.. قداس عيد القيامة بكنائس بورسعيد وسط تعزيزات أمنية
شاهد.. قداس عيد القيامة بكنائس بورسعيد وسط تعزيزات أمنية

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