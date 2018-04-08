المركزي: ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية في 6 أشهر لـ12.1 مليار دولار

ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 15.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018 الجاري، مسجلا 12.1 مليار دولار مقارنة بـ 10.4 مليار دولار في نفس امدة من العام المالي السابق، بفارق نمو قدره 1.7 مليار دولار.



وأرجع تقرير صادر عن البنك المركزي حول أداء ميزان المدفوعات في الـ6 شهور الأولي للسنة المالية الحالية، أسباب ذلك التدفق إلي نمو حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 29.9% مسجلة 3.8 مليار دولار مقارنة بـ 2.9 مليارا في الفترة السابقة من العام المالي الماضي، بفارق 900 مليون دولار، بينما وصلت حصيلة الصادراات السلعية غير البترولية إلى 8.2 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام الماضي، ومقارنة بـ 7.5 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له.



وأوضح التقرير أن تلك الزيادات تركزت في السلع تامة الصنع وخصوصا بالأجهزة الكهربائية والأسمدة الفوسفاتية والزجاج والأقمشة والسجاد والأدوية.