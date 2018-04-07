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فن

بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي

السبت 07/أبريل/2018 - 11:28 م
شيبة يشعل حفل شم
شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
محمد صبحي
أحيا نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة أولى حفلات شم النسيم التي تقام بأحد الأماكن السياحية على طريق "القاهرة – اسكندرية" الصحراوي بحضور عدد كبير من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.

أشعل شيبة الحفل بعدد كبير من أغانيه الشعبية المميزة منها "اللي مني" ،"آه لو لعبت يا زهر" ،"6 وشوش" .. و غيرها ممن تخللها مشاركته للاحتفال بأعياد ميلاد عدد من الأطفال منهم يحي نجل متعهد الحفلات الشهير أمام والذي أشرف على تنظيم الحفل.

كان ضمن الحضور الفنانة منة جلال وأسرتها ود.حاتم حافظ وعدد من نجوم المجتمع والمشاهير ممن تفاعلوا مع شيبة على مدي ساعة و نصف الساعة.
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي
بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي

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بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي

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