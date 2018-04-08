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خيري رمضان يشيد بمدرسة بالشرقية تستخدم العروض المسرحية لتبسيط المناهج..فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 02:31 ص
الإعلامي خيري رمضان
الإعلامي خيري رمضان
محمد الصاحى
أشاد الإعلامي خيري رمضان، بما تتبعه مدرسة الحسنية بمحافظة الشرقية، والتي تعمل على مسرحة المنهج للطلاب وتقديم دروس اللغة العربية والقواعد النحوية في شكل مسرحي للتبسيط على الطلاب، وترغيبهم في العلم.

وأضاف رمضان في برنامج «مصر النهاردة» المذاع على الفضائية «الاولى»، أن ما تتبعه المدرسة يعد تطوير في العملية التعليمية وتقديمها بصورة مبسطة يفهمها الطلاب وترغبهم في العملية التعليمية دون أي تنفير أو حث على العنف.

وأشار إلى ان تلك الطريقة تقوم على المشاركة من جميع الطلاب في تقديم المنهج بطريقة سلسة يفهمها جميع الطلاب.

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