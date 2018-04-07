خطة أمنية محكمة لتأمين احتفالات مسيحيي العريش بعيد القيامة





وأعلن المكتب الكنسي بالعريش، أن الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، وعدد من رجال الدين المسيحي، سوف يكونون في استقبال المهنئين بـ الكنيسة البطريركية بحي الضاحية بالعريش.



شهدت مدينة العريش تشديدات أمنية، بالتزامن مع عيد القيامة واحتفالات الأهالي بشم النسيم بالمحافظة.. وقالت مصادر أمنية إنه تم تنفيذ خطة أمنية محكمة بمدينة العريش ونشر الأكمنة الأمنية علي الطرق الرئيسية وغلق الشوارع المؤدية للمقرات الكنسية.وأعلن المكتب الإعلامي لمحافظة شمال سيناء، أن اللواء السيد عبدالفتاح حرحور سوف يقوم بزيارة، الأحد، بطريركية الأقباط الأرثوذكس، بضاحية السلام بالعريش، لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة.