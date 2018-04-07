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أخبار العالم

الولايات المتحدة توافق على بيع تكنولوجيا صناعة الغواصات إلى تايوان

السبت 07/أبريل/2018 - 11:31 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
أفادت وسائل إعلام رسمية في تايوان بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافقت على منح الترخيص التسويقي اللازم إلى المصنّعين الأمريكيين لبيع تكنولوجيا صناعة الغواصات محليًا إلى تايوان.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية -نقلًا عن وسائل إعلام رسمية في تايوان- أن وزارة الدفاع التايوانية أكدت على أن الخارجية الأمريكية وافقت على منح الترخيص اللازم لبيع هذه التكنولوجيا إلى تايوان إلا أنها رفضت في الوقت نفسه الإفصاح عن تفاصيل أخرى.

ونقلت القناة عن مسؤول بالخارجية الأمريكية -لم يُذكر اسمه- قوله إن "سياستنا طويلة الأمد حول مبيعات الدفاع إلى تايوان كانت ثابتة عبر سبع إدارات أمريكية مختلفة"، مشيرًا إلى أن "هذه السياسة دعمت عملية حفظ السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

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