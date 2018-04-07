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محافظات

صلاة قداس «سبت النور» برئاسة الأنبا بولا بكنيسة ماري جرجس بطنطا.. شاهد

السبت 07/أبريل/2018 - 11:52 م
صدى البلد
محمد عبد الخالق
شهدت كنيسة ماري جرجس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية مساء اليوم السبت ترأس الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، صلوات قداس احتفال عيد القيامة المجيد، وذلك بحضور الآباء والكهنة والمئات من الأخوة المسيحيين.

كما شهدت الكنائس الغربية، بمدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، توافد الآلاف عليها، لحضور الاحتفالات عيد القيامة المجيد.

كما فرضت الأجهزة الأمنية بالغربية إجراءات أمنية مشددة حيث تم الدفع بالبوابات الإلكترونية والحرم الأمنى حول الكنائس وغلق الشوارع المؤدية للكنائس أمام السيارات، وذلك لتأمين احتفالات أعياد الميلاد.
صلاة قداس «سبت النور» برئاسة الأنبا بولا بكنيسة ماري جرجس بطنطا.. شاهد
صلاة قداس «سبت النور» برئاسة الأنبا بولا بكنيسة ماري جرجس بطنطا.. شاهد
صلاة قداس «سبت النور» برئاسة الأنبا بولا بكنيسة ماري جرجس بطنطا.. شاهد
صلاة قداس «سبت النور» برئاسة الأنبا بولا بكنيسة ماري جرجس بطنطا.. شاهد
صلاة قداس «سبت النور» برئاسة الأنبا بولا بكنيسة ماري جرجس بطنطا.. شاهد
صلاة قداس «سبت النور» برئاسة الأنبا بولا بكنيسة ماري جرجس بطنطا.. شاهد
صلاة قداس «سبت النور» برئاسة الأنبا بولا بكنيسة ماري جرجس بطنطا.. شاهد
صلاة قداس «سبت النور» برئاسة الأنبا بولا بكنيسة ماري جرجس بطنطا.. شاهد
صلاة قداس «سبت النور» برئاسة الأنبا بولا بكنيسة ماري جرجس بطنطا.. شاهد
صلاة قداس «سبت النور» برئاسة الأنبا بولا بكنيسة ماري جرجس بطنطا.. شاهد
صلاة قداس «سبت النور» برئاسة الأنبا بولا بكنيسة ماري جرجس بطنطا.. شاهد
صلاة قداس «سبت النور» برئاسة الأنبا بولا بكنيسة ماري جرجس بطنطا.. شاهد
صلاة قداس «سبت النور» برئاسة الأنبا بولا بكنيسة ماري جرجس بطنطا.. شاهد
صلاة قداس «سبت النور» برئاسة الأنبا بولا بكنيسة ماري جرجس بطنطا.. شاهد

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