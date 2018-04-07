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برلمان

«مستقبل وطن» يكرم أعضاءه بالجيزة لمجهودهم فى انتخابات الرئاسة.. صور

السبت 07/أبريل/2018 - 11:34 م
«مستقبل وطن» يكرم
«مستقبل وطن» يكرم أعضاءه بالجيزة
سارة يسن
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة حفلا لتكريم أعضاء الحزب المشاركين فى انتخابات الرئاسة بالوحدة الحزبية بقرية وردان فى مركز منشأة القناطر ، وذلك بحضور حمادة حلمى أمين مساعد قطاع شمال الصعيد بالحزب وقيادات الحزب فى المركز والوحدة الحزبية.

وأكد حمادة حلمى فى تصريحات صحفية له، أن أعضاء الوحدة الحزبية بذلوا مجهودا كبيرا فى حشد الناخبين خلال أيام انتخابات الرئاسة وعملوا على توعية المواطنين بالانجازات التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الرئاسية الأولى.

وأشار "حلمى"، إلى أن حزب مستقبل وطن فى محافظة الجيزة شارك بالعديد من الفاعليات والمؤاتمرات الجماهيرية التى كانت تدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات بقوة.
«مستقبل وطن» يكرم أعضاءه بالجيزة لمجهودهم فى انتخابات الرئاسة.. صور
«مستقبل وطن» يكرم أعضاءه بالجيزة لمجهودهم فى انتخابات الرئاسة.. صور
«مستقبل وطن» يكرم أعضاءه بالجيزة لمجهودهم فى انتخابات الرئاسة.. صور
«مستقبل وطن» يكرم أعضاءه بالجيزة لمجهودهم فى انتخابات الرئاسة.. صور
«مستقبل وطن» يكرم أعضاءه بالجيزة لمجهودهم فى انتخابات الرئاسة.. صور

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