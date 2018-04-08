برلماني: إلغاء السابقة الأولى يحتاج ضمانات تشريعية وتأهيل نفسي

قال النائب شريف نادي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتلق حتى الآن مشروعات قوانين أو مقترحات بشأن إلغاء السابقة الأولى لمن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسي، مؤكدا أن المقترح بحاجة إلى ضمانات وضوابط ليس فقط من الناحية التشريعية لكن أيضا من الناحية النفسية والمجتمعية حفاظا على أمن وسلامة المجتمع.



وطالب نادي في تصريحات له، بضرورة إجراء اختبارات نفسية للمفرج عنهم من قبل أطباء مختصين في علم النفس والاجتماع وذلك للتأكد من سلامتهم النفسية وعدم وجود أي ميول إجرامية أو عدوانية لديهم، مع العمل على تأهيل المفرج عنهم للتكيف والتأقلم داخل المجتمع، وإعطائهم فرصة ثانية لإثبات ذاتهم في الحياة العلمية والعملية.



وأشار النائب إلى وجود العديد من المؤسسات الوظيفية والتعليمية التي تلفظ الشخص لكونه "رد سجون" ولديه سابقة، الأمر الذي يسبب أزمة لدى العديد من الأشخاص تدفعهم إلى ارتكاب المزيد من الجرائم والعنف تجاه المجتمع انتقاما منهم لرفضهم في التعليم والوظائف وحتى داخل الحياة الاجتماعية بين الأصدقاء والأقارب.