موسى مصطفى موسى: أفكر في تشكيل ائتلاف بين الأحزاب وليس اندماجًا.. فيديو

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن "حزبنا لا يعرف الخوف"، مضيفًا أن "هناك فارقًا بين الاندماج والائتلاف بين الأحزاب".



وقال موسى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" على قناة "ten" مع عمرو عبد الحميد، أن "الاندماج بين الأحزاب ليس سهلًا من الناحية القانونية، وأفكر في تشكيل ائتلاف بين الأحزاب وليس اندماجًا، وانصهار حزب داخل حزب أكبر واسهل".



وأوضح: أن "الأحزاب التي لديها قدرة على الاستمرار وخدمة الوطن هي الجديرة بالاستمرار، ولا أعرف الأحزاب الجديدة التي يقصدها بهاء أبوشقة، وأعتقد أنه يقصد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب".