ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

موسى مصطفى موسى: أفكر في تشكيل ائتلاف بين الأحزاب وليس اندماجًا.. فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 11:24 م
موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
رقية محمد
قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن "حزبنا لا يعرف الخوف"، مضيفًا أن "هناك فارقًا بين الاندماج والائتلاف بين الأحزاب".

وقال موسى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" على قناة "ten" مع عمرو عبد الحميد، أن "الاندماج بين الأحزاب ليس سهلًا من الناحية القانونية، وأفكر في تشكيل ائتلاف بين الأحزاب وليس اندماجًا، وانصهار حزب داخل حزب أكبر واسهل".

وأوضح: أن "الأحزاب التي لديها قدرة على الاستمرار وخدمة الوطن هي الجديرة بالاستمرار، ولا أعرف الأحزاب الجديدة التي يقصدها بهاء أبوشقة، وأعتقد أنه يقصد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب".

ترشيحاتنا

هاري كين يفشل في التسجيل أمام ستوك سيتي.. وصلاح يواصل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

شاهد.. شيرين تحتضن حسام حبيب في حفل زفافهما "فيديو"

أحمد موسى: اليوم ليلة فضح الخونة فى قناة الشرق برعاية أيمن نور.. فيديو

عمرو أديب: وظيفة الحكومات في أي دولة «راحة المواطن».. فيديو

سر بكاء العائلة الملكية في السويد .. صور

الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

التموين تكشف الأسعار الجديدة للسلع الغذائية قبل رمضان.. فيديو

الخلافات تضرب قناة الشرق الاخوانية وأيمن نور يستعين بالشرطة التركية لفض التظاهر .. مستند

شاهد.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لـ «رمضان صبحي» عقب مراوغة لاعب توتنهام

الرئيس السيسي: «السلام على عيسى بن مريم .. والسلام على مصر وأهلها»

مشادة حادة على الهواء بين موسى مصطفى موسى ومحمود العلايلى .. فيديو

"لصوص لكن إرهابيون".. خناقة بين الإخوان وأيمن نور بسبب "الفلوس" .. وأحمد موسى يطلق هاشتاج: "فضائح نور في اسطنبول"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي

أبناء الجالية الإثيوبية يحضرون قداس عيد القيامة بالكاتدرائية.. صور

«فودة» و«الشاذلي» يكرمان أبطال الزعانف في ختام البطولة العربية.. صور

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

إطلالة حيوية لـ "ميجان ميركل" في سيدني.. صور

فيديو

عمرو أديب عن اختراع إنسان آلي قاتل: «الخيال أصبح حقيقة».. فيديو
أحمد شوبير يهنئ الأقباط بعيد القيامة.. فيديو
البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.. فيديو
شوبير يكشف آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ «الخطيب».. فيديو
البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي لتهنئته الأقباط بعيد القيامة المجيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟