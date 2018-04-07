في الذكرى 48 للمذبحة.. «صدى البلد» داخل «مدرسة بحر البقر».. صور

تحل غدًا الأحد ذكرى مذبحة بحر البقر بالشرقية، والتي توافق يوم الثامن من أبريل من كل عام، وقعت المذبحة عام 1970، ومنذ 48 عامًا يعيش أهالي قرية بحر البقر التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ذكرى استشهاد ما يقرب من 30 طالبًا من أبنائهم والذين راحوا في عمر الزهور وإصابة ما يقرب من 50 طفلًا عندما شنّ الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بطائراته الفانتوم الأمريكية هجومًا علي مدرسة بحر البقر بالقنابل والصواريخ، حالة من الحزن الممزوج بالفخر والشجاعة مع الآمال والطموحات للمسئولين بضرورة الاهتمام بالقرية ووضعها علي خريطة التنمية.





حرص "موقع صدي البلد" على زيارة القرية بمناسبة مرور 48 عامًا على المذبحة، للتعرف عن قُرب علي قصص وبطولات الأطفال في ذلك الوقت وأهلهم ورصد أهم مطالب أهالي القرية من المسئولين.





وبمجرد تحرّكك من الزقازيق عاصمة "الشرقية" باتجاه بحر البقر والتي تقع علي حدود المحافظة وتحديدًا بمركز الحسينية تقضي أكثر من الساعتين ونصف لكي تصل إلي القرية والتي بمجرد أن تطأ قدماك أرضها يتخللك شعور غريب في البداية وعندما تبدأ فى التجوّل بالقرية تشعر بالعزة والتاريخ والشموخ.





قرية بحر البقر مثلها مثل معظم قرى محافظة الشرقية.. قرية ريفية يعمل أهلها بالزراعة.. والكرم والطيبة والشهامة أهم ما يميزها، حيث حرص البعض من الأهالي على مرافقتنا في رحلتنا داخل القرية وإرشادنا إلي مكان مدرسة بحر البقر والتي كانت شاهدة علي المجزرة البشعة للاحتلال الصهيوني.. في ذلك الوقت وجدنا نصبًا تذكاريًا يحمل أسماء الشهداء ومدرسة تحمل اسم شهداء بحر البقر للتعليم الأساسي، بالإضافة إلي مستشفي بحر البقر التخصصي ووحدة محلية تحمل اسم الوحدة المحلية بشهداء 2 ببحر البقر.





وبداخل مدرسة بحر البقر للتعليم الأساسي نظم المسئولون عن المدرسة معرضًا لتخليد ذكرى الشهداء ولتعريف الأجيال القادمة بهذا الحادث الأليم وما قدّمه زملاؤهم من بطولات خلال تلك الفترة، وأخذنا الفضول لإلقاء نظرة عمّا يوجد داخل ذلك المعرض، حيث تبين أنه جناح خاص أقيم خصيصًا داخل المدرسة عبارة عن مجموعة من الصور للزعيم الراحل جمال عبد الناصر بالإضافة إلي قطعة من الرخام مدون عليها أسماء الشهداء من تلاميذ المدرسة جراء القصف وقطعة من القماش مدون عليها أيضًا أسماء الشهداء.





وفي منتصف المعرض تجد "فاترينة" من الزجاج بداخلها مجموعة من الكتب المُلطخة بدماء التلاميذ والكراسات ومجموعة من العرائس، إضافة إلي الشنط المدرسية القماش لتلاميذ المدرسة كأنها تتحدث عمّا حدث وتعتبر شاهدًا علي تلك الحادثة البشعة بكل ما تحملها الكلمات من معني.



