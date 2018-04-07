ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

في الذكرى 48 للمذبحة.. «صدى البلد» داخل «مدرسة بحر البقر».. صور

السبت 07/أبريل/2018 - 11:30 م
شهداء مذبحة بحر البقر
شهداء مذبحة بحر البقر
محمد الطحاوي
تحل غدًا الأحد ذكرى مذبحة بحر البقر بالشرقية، والتي توافق يوم الثامن من أبريل من كل عام، وقعت المذبحة عام 1970، ومنذ 48 عامًا يعيش أهالي قرية بحر البقر التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ذكرى استشهاد ما يقرب من 30 طالبًا من أبنائهم والذين راحوا في عمر الزهور وإصابة ما يقرب من 50 طفلًا عندما شنّ الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بطائراته الفانتوم الأمريكية هجومًا علي مدرسة بحر البقر بالقنابل والصواريخ، حالة من الحزن الممزوج بالفخر والشجاعة مع الآمال والطموحات للمسئولين بضرورة الاهتمام بالقرية ووضعها علي خريطة التنمية.

حرص "موقع صدي البلد" على زيارة القرية بمناسبة مرور 48 عامًا على المذبحة، للتعرف عن قُرب علي قصص وبطولات الأطفال في ذلك الوقت وأهلهم ورصد أهم مطالب أهالي القرية من المسئولين.

وبمجرد تحرّكك من الزقازيق عاصمة "الشرقية" باتجاه بحر البقر والتي تقع علي حدود المحافظة وتحديدًا بمركز الحسينية تقضي أكثر من الساعتين ونصف لكي تصل إلي القرية والتي بمجرد أن تطأ قدماك أرضها يتخللك شعور غريب في البداية وعندما تبدأ فى التجوّل بالقرية تشعر بالعزة والتاريخ والشموخ.

قرية بحر البقر مثلها مثل معظم قرى محافظة الشرقية.. قرية ريفية يعمل أهلها بالزراعة.. والكرم والطيبة والشهامة أهم ما يميزها، حيث حرص البعض من الأهالي على مرافقتنا في رحلتنا داخل القرية وإرشادنا إلي مكان مدرسة بحر البقر والتي كانت شاهدة علي المجزرة البشعة للاحتلال الصهيوني.. في ذلك الوقت وجدنا نصبًا تذكاريًا يحمل أسماء الشهداء ومدرسة تحمل اسم شهداء بحر البقر للتعليم الأساسي، بالإضافة إلي مستشفي بحر البقر التخصصي ووحدة محلية تحمل اسم الوحدة المحلية بشهداء 2 ببحر البقر.

وبداخل مدرسة بحر البقر للتعليم الأساسي نظم المسئولون عن المدرسة معرضًا لتخليد ذكرى الشهداء ولتعريف الأجيال القادمة بهذا الحادث الأليم وما قدّمه زملاؤهم من بطولات خلال تلك الفترة، وأخذنا الفضول لإلقاء نظرة عمّا يوجد داخل ذلك المعرض، حيث تبين أنه جناح خاص أقيم خصيصًا داخل المدرسة عبارة عن مجموعة من الصور للزعيم الراحل جمال عبد الناصر بالإضافة إلي قطعة من الرخام مدون عليها أسماء الشهداء من تلاميذ المدرسة جراء القصف وقطعة من القماش مدون عليها أيضًا أسماء الشهداء.

وفي منتصف المعرض تجد "فاترينة" من الزجاج بداخلها مجموعة من الكتب المُلطخة بدماء التلاميذ والكراسات ومجموعة من العرائس، إضافة إلي الشنط المدرسية القماش لتلاميذ المدرسة كأنها تتحدث عمّا حدث وتعتبر شاهدًا علي تلك الحادثة البشعة بكل ما تحملها الكلمات من معني.

وبمجرد خروجنا من المدرسة اشتكي إلينا مجموعة من الأهالي حال القرية مُطالبين بنقل صوتهم وتوصيله إلى المسئولين بمحافظة الشرقية والمتمثل في ضرورة الاهتمام بالقرية والنظر إليهم، خاصة مستشفي القرية والذي تحوّل إلي مجرد مبني لطب الأسرة مؤكدين معاناتهم بسبب البُعد عن المحافظة وأقرب مستشفى إليهم هي الحسينية.
في الذكرى 48 للمذبحة.. «صدى البلد» داخل «مدرسة بحر البقر».. صور
في الذكرى 48 للمذبحة.. «صدى البلد» داخل «مدرسة بحر البقر».. صور
في الذكرى 48 للمذبحة.. «صدى البلد» داخل «مدرسة بحر البقر».. صور
في الذكرى 48 للمذبحة.. «صدى البلد» داخل «مدرسة بحر البقر».. صور
في الذكرى 48 للمذبحة.. «صدى البلد» داخل «مدرسة بحر البقر».. صور
في الذكرى 48 للمذبحة.. «صدى البلد» داخل «مدرسة بحر البقر».. صور
في الذكرى 48 للمذبحة.. «صدى البلد» داخل «مدرسة بحر البقر».. صور
في الذكرى 48 للمذبحة.. «صدى البلد» داخل «مدرسة بحر البقر».. صور
في الذكرى 48 للمذبحة.. «صدى البلد» داخل «مدرسة بحر البقر».. صور
في الذكرى 48 للمذبحة.. «صدى البلد» داخل «مدرسة بحر البقر».. صور
في الذكرى 48 للمذبحة.. «صدى البلد» داخل «مدرسة بحر البقر».. صور
في الذكرى 48 للمذبحة.. «صدى البلد» داخل «مدرسة بحر البقر».. صور
في الذكرى 48 للمذبحة.. «صدى البلد» داخل «مدرسة بحر البقر».. صور
في الذكرى 48 للمذبحة.. «صدى البلد» داخل «مدرسة بحر البقر».. صور
في الذكرى 48 للمذبحة.. «صدى البلد» داخل «مدرسة بحر البقر».. صور

ترشيحاتنا

هذا ما قالته ابنة شقيق الجاسوس الروسي عن علاقتها بالكرملين ورأيها في بوتين

شوبير يكشف آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ «الخطيب».. فيديو

هاتريك «ميسي» يقود برشلونة لصدارة الدوري الإسباني.. فيديو

العاصمة الإدارية تستضيف أول مؤتمر للقلب 19 أبريل‎

عمرو أديب: قناة «سلوى» السعودية ستحول قطر إلى «جزيرة».. وإحنا جاهزين نحفرها.. فيديو

30 ألف جنيه غرامة الزمالك على الونش بسبب "الباديكير"

برلمانى: 10 مليارات جنيه زيادة في المعاشات بالموازنة الجديدة..فيديو

الخلافات تضرب قناة الشرق الاخوانية وأيمن نور يستعين بالشرطة التركية لفض التظاهر .. مستند

"لصوص لكن إرهابيون".. خناقة بين الإخوان وأيمن نور بسبب "الفلوس" .. وأحمد موسى يطلق هاشتاج: "فضائح نور في اسطنبول"

«قمر» يسجل هدفا عالميا ويقود الإنتاج للفوز على طنطا ..فيديو

متحدث «الخارجية»: لن نقبل بانتهاك وثيقة "سد النهضة"..فيديو

أحمد موسى: قطر معرضة للغرق بسبب قناة «سلوى» السعودية .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي

أبناء الجالية الإثيوبية يحضرون قداس عيد القيامة بالكاتدرائية.. صور

«فودة» و«الشاذلي» يكرمان أبطال الزعانف في ختام البطولة العربية.. صور

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

إطلالة حيوية لـ "ميجان ميركل" في سيدني.. صور

فيديو

أحمد شوبير يهنئ الأقباط بعيد القيامة.. فيديو
البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.. فيديو
شوبير يكشف آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ «الخطيب».. فيديو
البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي لتهنئته الأقباط بعيد القيامة المجيد.. فيديو
شاهد.. وصف الكاتب أحمد مراد للعراب أحمد خالد توفيق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟