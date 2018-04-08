بالتفاح والزبادي .. 5 طرق لطهي السمك البوري

يعشق الكثيرون تناول السمك البورى ويبدع الكثير من ربات المنزل بتقديم السمك البورى بأكثر من طريقة ولكنها جميعا تكون شهية.



لذلك قدم هشام السيد على قناة "سي بي سي سفرة"، خلال برنامجه "شبكة وصنارة" مجموعة من الطرق التي يمكننا من خلالها أن نعد طبق السمك البوري المميز ونقدمها لكم خلال التقرير التالي.



سمك بوري بالتفاح والليمون

التفاح من آخر الأشياء التي قد تخطر على بالك في حال رغبت في تجربة طعم مختلف من الأسماك، إلا أن هشام السيد استطاع تقديم طبق السمك البوري باستخدام التفاح والليمون ليضيفا معا طعم جديد للسمك البوري غير الذي اعتدنا عليه.



سمك بوري محشو طماطم وزيتون

كل ما ستحتاجين إليه لإعداد طبق السمك البوري هذا هو البصل والزيتون والطماطم لصنع تتبيلة لا تقاوم للطبق.



سمك بوري بالسمسم

يمكننا أيضا أن نستخدم 3 ملاعق كبيرة من السمسم والزعتر لصنع واحدا من أكثر أطباق السمك البوري تميزا على مستوى الطعم والشكل الذي يُقدم به.



جزل بوري بالزبادي

بعض الأشخاص لا يحبون نزع الشوك من السمك، ويفضلون تناول قطع السمك الخالية من الشوك "الجزل" والتي يمكنهم إعدادها باستخدام الزبادي بكل سهولة.



سمك بوري مشوي بالردة

طبق السمك المشوي التقليدي باستخدام الردة، والذي لا يحتاج إلى مجهود كبير، ولا يحمل قدر من المخاطرة فإعداده سهل للغاية وطعمه معتاد عليه الجميع.