المركزي: ارتفاع حصيلة الأوراق المالية فى البنوك لـ1.7 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي

ارتفع إجمالي محفظة الأوراق المالية بالبنوك لـ1.7 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 1.6 تريليونا في أكتوبر السابق له بزيادة بلغت 100 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.543 تريليون جنيه في سبتمبر السابق لهما بفارق 157 مليار جنيه.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حصيلة الأوراق المالية بالقطاع الحكومي بلغت 1.6 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 1.5 تريليون جنيه في أكتوبر 2017 ومقارنة بـ 1.45 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام.



وبلغت حصيلة الأوراق بالقطاع العام لـ 506 مليون جنيه مقابل 556مليونا في أكتوبر الماضي ومقارنة بـ 450 مليون جنيه في سبتمبر 2017.



وسجلت حصيلة الأوراق بالقطاع الخاص نحو 73.824 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 73.71 مليارا في أكتوبر السابق له ومقارنة بـ 73.303 مليار جنيه في سبتمبر 2017.



وبلغت حصيلة الأوراق المالية للعالم الخارجي نحو 20.744 مليار جنيه مقابل 20.51 مليار جنيه في أكتوبر الماضي ومقارنة بـ 19.6 مليار جنيه في سبتمبر 2017.

