ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

متحدث التعليم: نتلقى شكاوى لا حصر لها يوميا من 55 ألف مدرسة.. فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 11:27 م
أحمد خيري
أحمد خيري
نورا المري
قال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التعليم، إن الوزارة تتلقى شكاوى لا حصر لها يوميا، وتصل للمسئولين للحل في أسرع وقت.

مُشيرا إلى أن الوزارة تحت رعايتها 55 ألف مدرسة، تصل شكاوى منها بمعدل كل نصف ساعة، مُشيرا إلى أنه يجب على المتحدث التواصل الدائم مع وسائل الاعلام لصالح المواطن.

وأشار "خيري"، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم السبت، أن البعض يتبنى شائعات وسائل التواصل الاجتماعي ويتعامل معها كحقائق دون تدقيق، إضافة إلى أن بعض وسائل الاعلام تعرض المشكلات من زاوية فردية دون اعتبار للصالح العام.

وأشار "المتحدث باسم وزارة التعليم"، إلى أنه سيتم اطلاق منظومة تطوير التعليم سبتمبر المقبل، إذ يتم العمل على تطوير أداء نصف مليون معلم قبل بداية العام الدراسي المقبل، فضلا عن إضافة 100 ألف فصل دراسي مع بداية العام الدراسي المقبل.

ونعى "متحدث التربية والتعليم"، شهداء مدرسة بحر البقر، التي تحل اليوم، ذكرى استشهادهم، مُشيرا إلى أن الوزارة أقامت فاعلية اليوم، إحياء لذكراهم.

ترشيحاتنا

أحمد موسى: اليوم ليلة فضح الخونة فى قناة الشرق برعاية أيمن نور.. فيديو

هاري كين يسجل الهدف رقم 25 ويلاحق محمد صلاح على هداف البريميرليج.. فيديو

30 ألف جنيه غرامة الزمالك على الونش بسبب "الباديكير"

الطب البيطري بالقاهرة تكشف عن كارثة بمحلات بيع الفسيخ والأسماك المملحة ..فيديو

هاتريك «ميسي» يقود برشلونة لصدارة الدوري الإسباني.. فيديو

«الأمور المستعجلة»: وقف حكم إلغاء تراخيص «أوبر وكريم»

برلمانى: 10 مليارات جنيه زيادة في المعاشات بالموازنة الجديدة..فيديو

حمدى رزق رئيسا لتحرير المصري اليوم

«قمر» يسجل هدفا عالميا ويقود الإنتاج للفوز على طنطا ..فيديو

عمرو أديب: قناة «سلوى» السعودية ستحول قطر إلى «جزيرة».. وإحنا جاهزين نحفرها.. فيديو

نشاط مكثف للرئيس السيسى خلال الأسبوع الأول من أبريل.. فيديو

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي

أبناء الجالية الإثيوبية يحضرون قداس عيد القيامة بالكاتدرائية.. صور

«فودة» و«الشاذلي» يكرمان أبطال الزعانف في ختام البطولة العربية.. صور

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

إطلالة حيوية لـ "ميجان ميركل" في سيدني.. صور

فيديو

عمرو أديب عن اختراع إنسان آلي قاتل: «الخيال أصبح حقيقة».. فيديو
أحمد شوبير يهنئ الأقباط بعيد القيامة.. فيديو
البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.. فيديو
شوبير يكشف آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ «الخطيب».. فيديو
البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي لتهنئته الأقباط بعيد القيامة المجيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟