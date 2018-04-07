متحدث التعليم: نتلقى شكاوى لا حصر لها يوميا من 55 ألف مدرسة.. فيديو





مُشيرا إلى أن الوزارة تحت رعايتها 55 ألف مدرسة، تصل شكاوى منها بمعدل كل نصف ساعة، مُشيرا إلى أنه يجب على المتحدث التواصل الدائم مع وسائل الاعلام لصالح المواطن.



وأشار "خيري"، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم السبت، أن البعض يتبنى شائعات وسائل التواصل الاجتماعي ويتعامل معها كحقائق دون تدقيق، إضافة إلى أن بعض وسائل الاعلام تعرض المشكلات من زاوية فردية دون اعتبار للصالح العام.



وأشار "المتحدث باسم وزارة التعليم"، إلى أنه سيتم اطلاق منظومة تطوير التعليم سبتمبر المقبل، إذ يتم العمل على تطوير أداء نصف مليون معلم قبل بداية العام الدراسي المقبل، فضلا عن إضافة 100 ألف فصل دراسي مع بداية العام الدراسي المقبل.



ونعى "متحدث التربية والتعليم"، شهداء مدرسة بحر البقر، التي تحل اليوم، ذكرى استشهادهم، مُشيرا إلى أن الوزارة أقامت فاعلية اليوم، إحياء لذكراهم.

قال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التعليم، إن الوزارة تتلقى شكاوى لا حصر لها يوميا، وتصل للمسئولين للحل في أسرع وقت.