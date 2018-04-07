المرصد السوري: ارتفاع قتلى الغارات على مدينة دوما إلى 30 مدنيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع قتلي غارات النظام السوري على مدينة دوما في الغوطة الشرقية إلى 30 مدنيا.



ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت عن المرصد، الذي يتخذ لندن مقرا له، هذا الخبر دون المزيد من التفاصيل.

وكان المرصد السوري قال في وقت سابق إن 15 شخصا على الأقل قتلوا اليوم في تجدد غارات النظام على مدينة دوما، آخر معاقل فصائل المعارضة المسلحة في غوطة دمشق الشرقية.



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الجزء الأكثر تشددا من مسلحي "جيش الإسلام" بزعامة القائد الجديد أبو قصي نقض الاتفاقيات الموقعة سابقا للخروج من مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا.



وأطلق المسلحون 25 صاروخا وقذيفة إلى دمشق وأطرافها خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 42 آخرين بجروح، وسط تصاعد وتيرة القصف.