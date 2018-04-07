خالد ناجح: الإخوان اعتادوا على الخيانة وخلافات "الشرق" ليست غريبة..فيديو

قال خالد ناجح، رئيس تحرير مجلة الهلال، إن هناك شخصا يحارب الإرهابيين من أجل الحفاظ على تراب الوطن، وشخصا آخر هرب خارج الدولة، ويحرض ضدها.



وأضاف ناجح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الإخوان الإرهابيين باعوا زملاءهم من العاملين في قناة الشرق الإخوانية، حفاظا على مصالحهم مع رئيس مجلس إدارة القناة أيمن نور.



وأوضح رئيس تحرير مجلة الهلال، أنه آن الأوان أن يذوق الإخوان من نفس الكأس، مشيرا إلى أن الإخوان اعتادوا على الخيانة، فما يحدث من خلافات داخل قناة الشرق، ليس جديدا عليهم.