للتجديد فى شم النسيم حضرى الرنجة بشكل جديد
الأحد 08/أبريل/2018 - 06:37 ص
صورة أرشفية
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير رنجة بالمستردة والكريمة الحامضة لعشاق التجديد وتقديم الرنجة بأكثر من طريقة فى شم النسيم .
المقادير :
فيليه رنجة كريمة حامضة مستردة ديجون بصل أحمر مفروم بصل اخضر مفروم صوص الهورس راديش عصير ليمون بقدونس فريش فلفل أسود توست محمص ملح .
طريقة التحضير :
* يخلط البصل الاخضر والاحمر مع عصير الليمون وصوص هورسراديش ويقلب
* يضاف اليه الكريمة الحامضة مع فلفل اسود وملح خشن
* تضاف المستردة ويقلبوا جيدا مع البقدونس والرنجة
* يرص الخليط على التوست المحمص وتقدم بالهنا باردة