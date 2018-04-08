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للتجديد فى شم النسيم حضرى الرنجة بشكل جديد

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:37 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير رنجة بالمستردة والكريمة الحامضة لعشاق التجديد وتقديم الرنجة بأكثر من طريقة فى شم النسيم .

المقادير :

فيليه رنجة كريمة حامضة مستردة ديجون بصل أحمر مفروم بصل اخضر مفروم صوص الهورس راديش عصير ليمون بقدونس فريش فلفل أسود توست محمص ملح .

طريقة التحضير :

* يخلط البصل الاخضر والاحمر مع عصير الليمون وصوص هورسراديش ويقلب

* يضاف اليه الكريمة الحامضة مع فلفل اسود وملح خشن

* تضاف المستردة ويقلبوا جيدا مع البقدونس والرنجة

* يرص الخليط على التوست المحمص وتقدم بالهنا باردة

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