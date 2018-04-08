للتجديد فى شم النسيم حضرى الرنجة بشكل جديد

"انقلب السحر على الساحر".. العاملون بقناة الشرق الاخوانية يصدرون بيانًا يكشفون فيه كذب وتدليس الممولين.. وأيمن نور يفصل مجموعة منهم.. ويستعين بـ"بودي جاردات"من أحد البارات لفض تظاهرهم