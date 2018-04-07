9 أسباب مذهلة ستجعلك تتناول العسل الأبيض يوميا

تم توثيق العديد من الفوائد الصحية للعسل في النصوص اليونانية والرومانية والإسلامية المبكرة ، وأشار الفلاسفة والعلماء إلى صفات العسل الشافية في الأزمنة القديمة، وفقا لما تناوله موقع "powerofpositivity".



ويعد العسل غني بقيمة عالية ومواد مغذية، وذلك بالإضافة إلى كونه لذيذًا ، حيث ان العسل أيضا صحي جدا، فتناول ملعقة كبيرة من العسل الخام ، غير المحضرة قد يعطيك 64 سعر حرارية، وخالية من الكوليسترول والدهون والصوديوم، وفي هذا التقرير سوف نناقش تسعة فوائد صحية مذهلة من العسل:



1. يخفف الحساسية:

يحتوي العسل على خصائص مضادة للالتهاب، حيث يعتقد الكثيرون أنها يمكن أن تساعد في الحد من الحساسية، ويحتوي العسل نفسه على آثار حبوب اللقاح التي يمكنها خلق استجابة مناعية عند التعرض لها، ومع مرور الوقت ، سوف ينتج الجسم أجسامًا مضادة كافية لحبوب اللقاح ، مما يؤدي فعليًا إلى إفراز الجسم أقل كمية من الهيستامين، وبالتالي ، فإن الجسم سيعرض استجابة مناعية محدودة.



2. يمنع السعال:

يسبب نسيج العسل تراكم حول منطقة الحلق، ويمكن أن يساعد في تهيج الحلق غالبًا ما يتعرض له خلال نوبة السعال، ويحفز العسل أيضا النهايات العصبية من الحلق ، الذي يعمل بمثابة آلية الحماية أثناء السعال.



أصدرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال دراسة شاملة تتعلق بخصائص قمع السعال للعسل، وذلك باستخدام ثلاثة أنواع مختلفة من العسل - الحمضيات والأوكالبتوس ​​والابتومات، وقد قام الباحثون بإعطاء جرعة من 10 غرامات إلى 300 طفل تتراوح أعمارهم بين سنة وخمس سنوات. وقد شهدوا تحسنا كبيرا من ليلة قبل العلاج.



3. يعزز بشكل طبيعي النوم:

العسل يمكن أن يكون مفيدا ليلة نوم هادئة، حيث أن استهلاك العسل يسبب زيادة في مستويات السيروتونين والأنسولين ، في حين يقوم الجسم بتحويلها بشكل منهجي إلى ميلاتونين، وهو مركب يعزز ويشكل النوم على حد سواء، وبالتالي ، فإن استهلاك العسل يحسن كل من المدة المطلوبة ونوعية نوم الشخص.



4. يعالج الحروق والجروح:

من المفاجئ أن يعمل العسل مضاد حيوي طبيعي، فإن استخدام المضادات الحيوية للعسل يمتد على العديد من الاستخدامات الداخلية والخارجية، وهو مطهر طبيعي ضد العديد من البكتيريا ، مما يجعلها عامل قوي ضد الجروح والقروح.



في دراسة نشرتها المجلة البريطانية للطب ، تم تطبيق العسل على 59 مريضًا فشلوا في الشفاء باستخدام الطب التقليدي، ومما يثير الدهشة أن 58 من أصل 59 مريضا أظهروا "تحسنا ملحوظا" بعد تطبيق العسل على الجروح.



5. يحسن الذاكرة:

يمكن لأكسدة الدماغ أن تؤدي إلى أضرار هيكلية وتدهور معرفي، وتساعد منتجات العسل في هذا الصدد ، حيث تحتوي المادة على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي قد تعكس هذا التأثير الضار، حيث أن العسل يساعد أيضا على امتصاص الكالسيوم - وهو عنصر غذائي حيوي لتغذية الدماغ، ويعتقد أن هاتين الآليتين من العسل يمكن أن تساعد الإدراك ، بما في ذلك الذاكرة.



6. يوفر الطاقة:

يمكن أن يوفر العسل أيضًا زيادة في الطاقة، حيث يحتوي هذا التحلية الطبيعية على الفركتوز والجلوكوز ، والتي يمكن أن تدخل بسرعة مجرى الدم وتنتج طاقة متدفقة، وحتى أولئك الذين يسعون للحصول على كتلة عضلية يمكنهم الاستفادة من خصائص الطاقة الفريدة للعسل، حيث أن العسل يمكن أن يساعد في الواقع على بناء الجزء الأكبر من خلال الإفراج عن نمو الحياة الأنسولين - عامل النمو 1 (IGF-1).



7. يعالج قشرة الرأس:

ويعد العسل معالج طبيعي قوي للبشرة، في دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب ، قام المرضى الذين يطبقون العسل المخفف بمساحات من فروة الرأس بالتساقط ثلاث ساعات قبل الشطف "استجابوا بشكل ملحوظ للتطبيق"، و في نفس الدراسة ، اختفت حكة فروة الرأس في غضون أسبوع واحد ؛ حيث إن الآفات الجلدية في غضون أسبوعين ، حتى أن بعض المرضى أظهروا "تحسنًا شخصيًا في تساقط الشعر".



8. يساعد في احتواء حمض المعدة:

و من المفترض أن العسل يقلل من أعراض ارتجاع الأحماض، حيث أن العسل يغطي بطانة المريء ، مما قد يؤدي إلى تهدئة التهيج، ويعتقد أيضا أن استهلاك العسل في مواجهة أي ضرر داخلي ناجم عن ارتجاع أحماض المعدة ، وعلاوة على ذلك ، تساعد التركيزات الثقيلة للأنزيمات داخل العسل على الهضم ، مما قد يساعد على منع حدوث ارتجاع الحمض.



9. يقوي القناة الهضمية:

يمكن استخدام العسل كمضاد حيوي ، والذي بدوره يوفر الوقت للبكتيريا السليمة في امعائنا، حيث أن البكتيريا الصحية تساعد في هضم الطعام بشكل صحيح ، وامتصاص العناصر الغذائية ، وتحقيق المساواة في جهاز المناعة، وقد يقترح أيضا أن العسل ، بسبب خواصه الأساسية ، يمكن أن يثبط ظروف الهضم الإشكالية مثل مرض الاضطرابات الهضمية ، التهاب القولون ، مرض كرون ، متلازمة القولون العصبي (IBS) ، وغيرها.