شاهد.. وصف الكاتب أحمد مراد للعراب أحمد خالد توفيق

قال الكاتب الروائي أحمد مراد، إن أحمد خالد توفيق ألهم جيلا كاملا، موضحا أنه كان من أوائل الشباب الذين يقرأون للعراب، وأحمد خالد توفيق كان مهتما بمخاطبة الشباب حتى لا يفقدوا القراءة.



وأضاف «مراد» خلال برنامج «باب الخالق» المذاع على قناة «النهار» أن الدكتور أحمد خالد توفيق ترك أثرا عند الشباب بروايات تحببهم في القراءة، وكتاباته المتميزة، مشددا على أن كل روايات أحمد خالد توفيق الأهم في الأدب العربي خاصة «بيوتوبيا».



وأشار «مراد» إلى أن أحمد خالد توفيق كان يتحدث الكلام الذي بداخله بصوت عالي من خلال رواياته، مؤكدا أن العراب كان شخصا معطاء ومحب للخير للجميع.

