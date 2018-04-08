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روشتة برلمانية لترشيد مياه الري.. «زراعة النواب»: 3500 جنيه غرامة و3 سنوات حبسا لردع المخالفين.. ونائب يقترح التوسع في نظام الصوب والمصاطب

الأحد 08/أبريل/2018 - 08:50 ص
ري الأراضي الزراعية
ري الأراضي الزراعية
أحمد أيمن
  • «زراعة البرلمان»:
  • 3500 جنيه غرامة و3 سنوات حبس لردع مخالفات الري
  • الري بالتنقيط يزيد قوة النباتات وإنتاجية المحاصيل
  • نطالب وزارة الزراعة بالتوسع في نظام ري «المصاطب»

عرض نواب لجنة الزراعة بالبرلمان، روشتة لترشيد استخدام مياه الري في زراعة المحاصيل تقوم على جانبين؛ الأول يتمثل في استحداث النظم الحديثة في الري باستخدام الصوب والمصاطب وغيرها من الأساليب الحديثة والثاني يتمثل في الجانب التشريعي من خلال تغليظ العقوبات الخاصة بمخالفات الري.

يأتي ذلك بالتزامن مع موافقة الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تبني فكرة التوسع في تطبيقات نظم الزراعة المائية الرأسي والأفقي بالصوب الزراعية، وتنفيذ المقترح الذي تقدم به الدكتور أحمد توفيق المرسي، الباحث بمركز البحوث الزراعية، في هذا الشأن.

ومن هذا المنطلق، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن فكرة الزراعة باستخدام نظام الصوب ترجع إلى القوات المسلحة ممثلة في الهيئة الوطنية للمحميات الزراعية وليست وزارة الزراعة، حيث تم توفير 100 ألف صوبة بشكل مبدئي لزراعة الأراضي بواقع صوبة لكل 10 فدادين.

وأوضح "تمراز"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نظام الصوب يعد واحدا من أحدث النظم الزراعية التي تعمل عن طريق أجهزة الكمبيوتر والإنترنت وتقوم على تجميع المياه المكثفة من الآبار والأمطار وإدخالها داخل هذه الصوب الزجاجية على شكل قطرات ندى لري المحاصيل الموجودة داخل الصوبة بدقة دون إهدار للمياه.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة، أن الدولة اتخذت خطوات جادة لترشيد المياه بخلاف استحداث نظم الزراعة الحديثة، حيث تم تخفيض المساحات المنزرعة من المحاصيل المستهلكة للمياه ومنها الأرز الذي تم تخفيض مساحته من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفا و200 فدان، وتم استثناء القصب والقطن من هذا القرار نظرا لعدم استهلاكهما الكثيف للمياه مقارنة بالأرز.

وأشار إلى أن البرلمان بدوره ممثلا في لجنة الزراعة يعمل على مناقشة مشروع قانون الري الجديد بهدف محاربة زراعة الأراضي المخالفة، خاصة الصحراوية، فضلا عن تغريم المنتجعات السياحية التي تستخدم مياه النيل دون حق.

وأكد "تمراز" أن الأزمة الحالية أزمة "سوء إدارة" وليست "نقص مياه"، مشددا على أن قانون الري يضع عقوبات رادعة على المخالفين بما فيهم الحكومة في حالة وجود تقصير أو صرف لمياه الصرف الصحي في النيل، حيث تبدأ العقوبات من غرامة 3500 جنيه لكل فدان مخالف إلى الحبس 3 سنوات.

فيما أشاد النائب توحيد تامر، عضو اللجنة، بتوجهات وزير الزراعة بشأن التوسع في نظام الري بالتنقيط داخل الصوب النباتية، مشيرا إلى أن هذا النظام يختلف عن الري في الحقل المكشوف، حيث تروى النباتات في الصوب بالتنقيط، ويكون الهدف من الري هو إمداد جذور النباتات بالماء الكافى دون فقد التهوية من التربة ودون أن تعرض النباتات للذبول.

وأوضح تامر، في تصريحات له، أن الري بالتنقيط يتميز بالعديد من المميزات ومنها تنظيم إمدادات المياه والمواد الغذائية للنبات، بجانب تحديد كميات المياه لكل نبات على حدة بما يسمح بقدر كبير من تجانس توزيع مياه الري، كما يكون للرى بالتنقيط نتائج إيجابية على نمو الجذور، وقوة نمو النبات، والإنتاجية.

وقال عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن نظام الرى بالتنقيط يسمح بانخفاض الرطوبة النسبية في الصوبة بالمقارنة بنظم الرى السطحى، حيث يتم رى خطوط الزراعة فقط، وبالتالى يتم تجنب تفشي الأمراض الفطرية الناجمة عن ارتفاع الرطوبة الجوية.

بدوره، طالب النائب رأفت أبو الخير، نظيره باللجنة، وزارة الزراعة بالتوسع في نظام ري "المصاطب"، بجانب توسعها في نظام الري بالتنقيط داخل الصوب، مؤكدا أن هذا نظام يستخدم في الأراضي الجافة والقاحلة، حيث يوفر 25% من المياه المستهلكة و15% من التقاوي.

وأوضح أبو الخير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن نظام المصاطب يتم من خلال مواصفات علمية وفنية دقيقة، حيث يصل عرض المصطبة إلى 120 سم وتتم زراعة 7 خطوط على المصطبة، بينما يتم الري عن طريق "النشع" مما يقل من استهلاك المياه على أساس أن المياه تجري في الخطوط فقط.

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