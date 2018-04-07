إسحاق حنا: الكنيسة حافظت على اللغة القبطية القديمة بدافع وطني.. فيديو

قال المفكر إسحاق حنا، الأمين العام للجمعية المصرية للتنوير، إن اللغة القبطية لغة الفراعنة، التي كتبت بحروف كثيرة ومتعددة ومتنوعة، والتي منها الهيروغليفي وهو الخط المقدس، ثم الديموطيقي المعروف باللغة الشعبية.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج «مصر النهاردة» المذاع على الفضائية «الاولى»، أنه بعد غزو الإمبراطورية الرومانية لمصر استخدم المصريون الأحرف اليونانية في كتباتهم، مشيرا إلى أن اللغة التي تردد في الصلوات المسيحية لا يعلمها كثير من المسيحيين لأنها تحتاج إلى تعلم.



