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إسحاق حنا: الكنيسة حافظت على اللغة القبطية القديمة بدافع وطني.. فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 11:39 م
المفكر إسحاق حنا
المفكر إسحاق حنا
محمد الصاحى
قال المفكر إسحاق حنا، الأمين العام للجمعية المصرية للتنوير، إن اللغة القبطية لغة الفراعنة، التي كتبت بحروف كثيرة ومتعددة ومتنوعة، والتي منها الهيروغليفي وهو الخط المقدس، ثم الديموطيقي المعروف باللغة الشعبية. 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج «مصر النهاردة» المذاع على الفضائية «الاولى»، أنه بعد غزو الإمبراطورية الرومانية لمصر استخدم المصريون الأحرف اليونانية في كتباتهم، مشيرا إلى أن اللغة التي تردد في الصلوات المسيحية لا يعلمها كثير من المسيحيين لأنها تحتاج إلى تعلم.

وأشار إلى أن الأجزاء التي تقال باللغة القبطية في الصلوات المسيحية غالبا ما تعاد باللغة العربية كي يفهمها المصلي، مشيدا بدور الكنيسة في الحفاظ على اللغة القبطية لغة الأجداد خاصة أنها لغة مصر التي حافظت عليها الكنيسة، مشيرا إلى أن تلك المحافظة ليست من وازع ديني ولكن من وازع وطنى.

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