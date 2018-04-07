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البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي لتهنئته الأقباط بعيد القيامة المجيد.. فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 11:21 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وقداسة البابا تواضروس الثانى
رقية محمد
توجه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لتهنئتهم بعيد القيامة، وإنابته رئيس ديوان رئيس الجمهورية لحضور القداس والاحتفال معهم.

كما توجه تواضروس، خلال خطبته بمناسبة عيد القيامة المجيد بالشكر للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق الذى قام بتهنئته بالعيد، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الذى حرص على تقديم التهنئنة له بالعيد، كما توجه بالشكر لجميع الوزراء الذين حرصوا على حضور قداس عيد القيامة، وكذلك المحافظين وشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب الذى هنأه بالعيد وكذلك الفريق اول صدقى صبحى وزير الدفاع الذى اوفد وفدا للاحتفال معهم وحضور القداس.

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