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حوادث

استمرار إغلاق مخرج "الدائري" إلى "الصحراوي" وميدان الرماية

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:38 ص
الطريق الدائري
الطريق الدائري
أحمد مهدي
أكدت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، استمرار غلق مخرج الطريق الدائري بمنطقة "القوس الغربي" للقادم من المريوطية اتجاه ميدان الرماية، لاستكمال أعمال تطوير المخرج، واستحداث عدد 2 حارة مرورية بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي في الاتجاهين في المسافة من أسفل الدائري وحتى الرماية.

وقالت المصادر، إنه في إطار قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة باستحداث عدد 2 حارة مرورية بطريق الإسكندرية الصحراوي بالاتجاهين في المسافة من أسفل الطريق الدائري وحتى الرماية، ليصبح عرض الطريق 4 حارات بكل اتجاه، كانت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء عصمت الأشقر قد وافقت على غلق مخرج الطريق الدائري، وإجراء بعض التعديلات المرورية.

وتابعت المصادر، أنه تم عكس الحركة المرورية مؤقتا لمطلع الطريق الدائري القادم من شارع محمد حجازي "شارع مبروك غطاطي" اتجاه مدينة 6 اكتوبر واستخدامه كمنزل للسيارات الملاكي والأجرة والنقل الخفيف، مع منع سيارات النقل الثقيل والأتوبيسات من استخدام هذا المنزل وتوجيهها لاستكمال السير حتى منزل طريق الكابلات.

وأضافت المصادر، أن مسار السيارات الملاكي والأجرة والربع نقل سيكون للمتجه لميدان الرماية الخروج من مطلع شارع محمد حجازي "شارع مبروك غطاطي" والذي يتم استخدامه كمنزل طوال فترة تنفيذ الأعمال ثم يمينا شارع محمد حجازي اتجاه طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، ثم يمينا اتجاه ميدان الرماية أسفل الدائري.

بينما سيارات النقل الثقيل والأتوبيسات، يتوجب عليهم السير أعلى الطريق الدائري اتجاه مدينة 6 اكتوبر ومن ثم الخروج الي شارع الكابلات ثم استكمال السير بوصلة طريق الكابلات حتي الوصول الي طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، ثم يمينا الطريق الصحراوي بجوار أعلى نفق حازم حسن واستكمال السير حتى ميدان الرماية.

ونوهت المصادر إلى أن الأعمال مستمرة لنهاية شهر إبريل.

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