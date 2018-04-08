ضبط عاطل بحوزته 6 آلاف قرص مخدر بإمبابة

نجحت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في ضبط 5900 قرص لعقاقير "الترامدول و اموتريل وابتريل" بحوزة عاطل في احد الاكمنة المعدة له.



وردت معلومات لقسم شرطة امبابة تفيد بقيام المدعو م س ع 19 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة أوسيم بمزاولة نشاط اجرامي بالإتجار في العقاقير المخدرة متخذا من دائرة قسم إمبابة مسرحا لمزاولة النشاط، وعلي الفور شكل اللواء إبراهيم الديب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لضبط المتهم.



وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم في احد الاكمنة المعدة له وبحوزته قرص لعقاقير "الترامدول و اموتريل وابتريل" و عدد 2 هاتف محمول و مبلغ 210 جنيه.



وبمناقشته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، والمبلغ المالي من متحصلات النشاط الاجرامي والهواتف للتواصل مع عملائه.



تحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة.