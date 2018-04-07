حلوى المتحف الإسلامي تجذب الأطفال في احتفالية يوم اليتيم.. صور

عبّر الأطفال عن سعادتهم بورشة لصناعة الحلوى المزخرفة بأشكال القلوب والنجوم، نظّمها المتحف الإسلامي برئاسة د. ممدوح عثمان، المدير العام، اليوم السبت، ضمن احتفالية "إحنا معاك" بمناسبة يوم اليتيم.





وصنع الأطفال خلال الورشة، أشكال مختلفة من الحلوى والبسكويت وزخرفتها بأشكال مختلفة، ثم قاموا بتناولها بعد ذلك، ما أدخل الفرح والسرور عليهم، أكد القائمون على الورشة أن الهدف منها تعليم الأطفال الاعتماد علي النفس.



