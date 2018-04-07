ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

حلوى المتحف الإسلامي تجذب الأطفال في احتفالية يوم اليتيم.. صور

السبت 07/أبريل/2018 - 11:26 م
صدى البلد
علاء المنياوي
عبّر الأطفال عن سعادتهم بورشة لصناعة الحلوى المزخرفة بأشكال القلوب والنجوم، نظّمها المتحف الإسلامي برئاسة د. ممدوح عثمان، المدير العام، اليوم السبت، ضمن احتفالية "إحنا معاك" بمناسبة يوم اليتيم.

وصنع الأطفال خلال الورشة، أشكال مختلفة من الحلوى والبسكويت وزخرفتها بأشكال مختلفة، ثم قاموا بتناولها بعد ذلك، ما أدخل الفرح والسرور عليهم، أكد القائمون على الورشة أن الهدف منها تعليم الأطفال الاعتماد علي النفس.

وشهدت الاحتفالية فقرات عديدة أخرى منها الأراجوز والعرائس وورشة طباعة على المنسوجات، كما قام الأطفال بجولة في المتحف تعرفوا خلالها على تاريخ الفن الإسلامي والآثار التي يحتويها المتحف.
حلوى المتحف الإسلامي تجذب الأطفال في احتفالية يوم اليتيم.. صور
حلوى المتحف الإسلامي تجذب الأطفال في احتفالية يوم اليتيم.. صور
حلوى المتحف الإسلامي تجذب الأطفال في احتفالية يوم اليتيم.. صور
حلوى المتحف الإسلامي تجذب الأطفال في احتفالية يوم اليتيم.. صور
حلوى المتحف الإسلامي تجذب الأطفال في احتفالية يوم اليتيم.. صور
حلوى المتحف الإسلامي تجذب الأطفال في احتفالية يوم اليتيم.. صور
حلوى المتحف الإسلامي تجذب الأطفال في احتفالية يوم اليتيم.. صور
حلوى المتحف الإسلامي تجذب الأطفال في احتفالية يوم اليتيم.. صور
حلوى المتحف الإسلامي تجذب الأطفال في احتفالية يوم اليتيم.. صور
حلوى المتحف الإسلامي تجذب الأطفال في احتفالية يوم اليتيم.. صور

ترشيحاتنا

العاصمة الإدارية تستضيف أول مؤتمر للقلب 19 أبريل‎

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

هاري كين يفشل في التسجيل أمام ستوك سيتي.. وصلاح يواصل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

هاري كين يسجل الهدف رقم 25 ويلاحق محمد صلاح على هداف البريميرليج.. فيديو

أحمد موسى: قطر معرضة للغرق بسبب قناة «سلوى» السعودية .. فيديو

عمرو أديب: وظيفة الحكومات في أي دولة «راحة المواطن».. فيديو

تفاصيل اتصال المدير الفني للمنتخب بـ «محمد صلاح» وأول طلب قبل العودة للمباريات

«قمر» يسجل هدفا عالميا ويقود الإنتاج للفوز على طنطا ..فيديو

إعجاز علمي.. تعرف على آية قرآنية أثبتت وجود البترول قبل اكتشافه

شاهد.. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لـ «رمضان صبحي» عقب مراوغة لاعب توتنهام

«FBI» يكشف سر مومياء مصرية حيرت العلماء لأكثر من 100 سنة

قطر تغرق في الديون بسبب الإنفاق على منشآت مونديال 2022

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي

أبناء الجالية الإثيوبية يحضرون قداس عيد القيامة بالكاتدرائية.. صور

«فودة» و«الشاذلي» يكرمان أبطال الزعانف في ختام البطولة العربية.. صور

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

إطلالة حيوية لـ "ميجان ميركل" في سيدني.. صور

فيديو

عمرو أديب عن اختراع إنسان آلي قاتل: «الخيال أصبح حقيقة».. فيديو
أحمد شوبير يهنئ الأقباط بعيد القيامة.. فيديو
البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.. فيديو
شوبير يكشف آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ «الخطيب».. فيديو
البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي لتهنئته الأقباط بعيد القيامة المجيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟