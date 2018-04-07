مصرع 3 أشخاص في حادث إطلاق للرصاص بولاية الينوى الأمريكية
السبت 07/أبريل/2018 - 11:29 م
صورة ارشيفية
لقى 3 أشخاص مصرعهم اليوم إثر تعرضهم لإطلاق الرصاص بولاية الينوى الأمريكية.
وذكرت شبكة / سي بى اس / الإخبارية الأمريكية أن الشبهات تدور حول شخص كان داخل حافلة خاصة مؤجرة قام بإطلاق الرصاص على الركاب فى مدينة روكفورد ، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص .
وصرح متحدث باسم الشرطة بأن قائد الحافلة تمكن من قيادتها إلى موقع قريب من هاتف عمومي للاتصال بالشرطة التي عثرت على القتلى بعد وصولها ، فيما تمكن الجانى من الفرار.
ولم تتوافر - حتى الآن – أية تقارير عن دوافع الحادث .