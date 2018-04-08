مجدي طنطاوي فى ذكرى «بحر البقر»: إسرائيل العدو الاستراتيجي.. فأحذروا .. فيديو

قال الإعلامي مجدي طنطاوي، إن الأمة العربية عليها أن تفيق، وتعود وتكون على قلب رجل واحد لصد عدوان اليهود.



وأضاف "طنطاوي"، في برنامج "كلام جرايد" على قناة "العاصمة"، أنه "في مثل هذا اليوم استشهد 30 تلميذًا في غارة إسرائيلية على مدرسة بحر البقر"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل هي العدو الاستراتيجي فأحذروا".



وتابع: "العدو قديمًا قتلوا أبنائنا، واليوم يقتلون أبناء فلسطين، هؤلاء هم المجرمون والإرهابيون الحقيقيون ومسمار الفساد الذي ضرب في قلب الأمة العربية".





