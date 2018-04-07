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إعلان الطوارئ بالقليوبية بعد نفوق 7 بقرات بـ"الحمى القلاعية".. فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 11:39 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
كشفت الدكتورة أمل العسيلي، وكيل الوزارة للطب البيطري بالقليوبية، تفاصيل إعلان حالة الطوارئ لمواجهة مرض الحمى القلاعية بين المواشي عقب نفوق 7 بقرات بعد إصابتها بالمرض بقرية شبرا شهاب مركز القناطر الخيرية.

وأكدت في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام جرايد" على قناة "العاصمة"، أن الوضع تحت السيطرة وأنه لا توجد أي خطورة وبائية جراء نفوق ٧ بقرات بعد إصابتها بالحمى القلاعية بقرية شبرا شهاب مركز القناطر الخيرية.

وأضافت أن أجهزة المديرية بمختلف إداراتها انتهت من المرحلة الثالثة من الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية حيث تم تحصين 95 ألف رأس ماشية بمختلف مراكز المحافظة.

وأكملت أمل العسيلي أن هناك عمليات تحصين مجانية للمواشي، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظات المجاورة في مجال المكافحة والتحصينات لمنع انتشار أي بؤر جديدة للإصابة.

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