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مفكر قبطي يكشف سر الرسوم الموجودة على تاج البابا.. فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 11:33 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
محمد الصاحى
كشف المفكر القبطي إسحاق حنا، الأمين العام للجمعية المصرية للتنوير، عن سر "اللبس" الذي يرتديه البابا خلال الأعياد والحفلات.

مشيرا إلى أنه ليس له علاقة بالعقيدة بقدر ما له علاقة بالثقافة، خاصة وأن اللبس في الثقافة الدينية المسيحية المصرية يختلف عن اللبس في الثقافة المسيحية في الدول الأخرى.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي «خيري رمضان» في برنامج «مصر النهاردة» المذاع على الفضائية «الاولى»، أن اللبس في الثقافة المسيحية مقتبس من الثقافة الفرعونية عبر مر العصور.

مشيرا إلى أن البابا باعتباره أكبر رأس في المسيحية يرتدي تاجا كبيرا دليل على انه اكبر الموجودين.

وأشار إلى أن الرسومات الموجودة على تاج البابا تشمل رسومات للمسيح وتلاميذه.

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