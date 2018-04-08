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الصحة: 17 % من وزن الفسيخ أملاح

الأحد 08/أبريل/2018 - 03:35 ص
فسيخ
فسيخ
محمود نوفل
أكدت وزارة الصحة والسكان أن تناول الفسيخ قد يمثل خطورة شديدة نظرًا لأن طريقة تحضيره قد تساعد على نمو نوع خطير من البكتيريا هذا النوع يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة للمتناولين وقد تزيد من احتمالات الوفاة ، محذرة من تناوله.

وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من شراء الأسماك المملحة والمدخنة من المحال المعروفة والخاضعة للإشراف والرقابة وعدم شرائها من الباعة الجائلين وعدم تصنيعها بالمنزل ، بجانب عدم الإسراف فى تناول الأسماك المملحة حيث أنها تحتوى على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى أكثر من 17% من وزن هذه الأسماك والتى قد تسبب ضررًا شديدًا خاصةً لمرضى الضغط وأمراض القلب وأمراض الكلى والحوامل والأطفال بالإضافة الي تجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة نظرا لتركيز السموم فى هذه المناطق.

كما نصحت الوزارة قائلة "عند الإحساس بأى أعراض مرضية خاصة ( جفاف الحلق – صعوبة فى البلع – إزدواج الرؤية – ضيق فى التنفس ) يرجى التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم ."

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