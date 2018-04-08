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حوادث

أمن الجيزة يضع اللمسات النهائية لتأمينات احتفالات «شم النسيم»

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:39 ص
مديرية امن الجيزة
مديرية امن الجيزة
مني حسين - أحمد مهدي
وضعت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اللمسات الاخيرة لاستعداداتها لتأمين احتفالات المصريين بشم النسيم، وتم وضع خطة محكمة تحت إشراف اللواء عصام سعد، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، وتركزت على تشديد الإجراءات الأمنية على جميع الحدائق والمتنزهات، التي يقبل عليها المواطنون لقضاء إجازتهم، وتمركزت قوات الأمن في جميع الشوارع والميادين المتواجدة في نطاق المحافظة، كما انتشرت قوات الإنقاذ النهري بشواطئ نهر النيل بأرجاء المحافظة.

كما تم إلغاء الإجازات والراحات لجميع الضباط لمواجهة جميع التحديات الأمنية، واستعرض اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، خطة التأمين وقام بجولة تفقدية للاطمئنان على الاستعدادات الأمنية، ورافقه اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية، لتأمين جميع المواقع الشرطية والمنشآت الحيوية، وسيتم نشر أفراد الشرطة السريين لمواجهة حالات التحرش التي قد تحدث، وأكد اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، على استمرار خدمات تأمين الكنائس بنفس الكثافة وعدم تقليل أي خدمات أمامها.

من جانبها تقوم الشرطة النسائية برئاسة العميد عبير إسماعيل، رئيس قسم قوات مكافحة العنف ضد المرأة، بدورها في تفتيش السيدات لمنع دخول أي ممنوعات إلى الأماكن العامة، فيما تنتشر الضابطات والشرطيات أمام المتنزهات والحدائق أبرزها حديقتا الحيوان والأورمان وأيضا دور السينما، ورفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة برئاسة اللواء هاني سعيد، مدير الإدارة، درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة أي بلاغات بنشوب حرائق أو وجود أجسام غريبة، للتعامل الفوري معها.

وانتشرت قوات شرطة تأمين المنطقة الأثرية بقيادة العميد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، ونفذت قوات التأمين الخطة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء مصطفى أنسي، مساعد وزير الداخلية لمباحث السياحة والآثار، واللواء هشام قدري، مدير مباحث السياحة والآثار، باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لحين انتهاء زيارة الوفود وجولتهم للمنطقة الأثرية بالكامل.

وتعتمد خطة التأمين على تشديد التأمينات وإجراء عمليات تمشيط وانتشار دوريات أمنية وأيضا تفتيش الزائرين لسفح الأهرامات أو المنطقة الأثرية.

وشهدت إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء طارق حجاج، مساعد وزير الداخلية مدير المرور، استعدادات مكثفة لتسيير الحركة المرورية، والقضاء على كثافات السيارات، وسيتم الدفع بجميع الخدمات المرورية اللازمة في جميع الشوارع والميادين، خاصة أمام الحدائق والمتنزهات العامة، التي يتردد عليها المواطنون بكثافة، واستعدت غرفة عمليات المرور لرصد أي كثافات مرورية على الكباري وجميع الطرق، للدفع الفوري بالخدمات اللازمة لمواجهة أي أزمات.

وتم التنسيق بين الأجهزة الأمنية بالمديرية وبين محافظة الجيزة، وهيئة الإسعاف لمواجهة أي حالات تسمم قد تحدث من تناول الفسيخ والرنجة، التي يقبل عليها المواطنون بشكل كبير في "شم النسيم"، وتكليف مسئولي المرافق برفع جميع الإشغالات التي تعيق الحركة.

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