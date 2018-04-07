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أخبار العالم

مقتل وإصابة عشرات الضباط السودانيين في كمين حوثي باليمن

السبت 07/أبريل/2018 - 11:36 م
الجيش السوداني
الجيش السوداني
أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن جماعة أنصار الله (الحوثيين) إعلانها مقتل وإصابة عشرات الضباط والجنود السودانيين، اليوم السبت، بجبهة ميدي بمحافظة حجة.

ووزع الإعلام الحربي للحوثيين مشاهد تظهر الاشتباكات بين "أنصار الله" والقوات السودانية في صحراء ميدي.

وتعرضت القوات السودانية إلى كمين من "أنصار الله" ما أدى لمقتل وإصابة العشرات من القوات السودانية، وكذلك إعطاب آليات تابعة للتحالف العربي.

وقال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إن القوة الصاروخية قامت بإطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين في وادي دهية بقطاع العارضة بجيزان.

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