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حوادث

ضبط 7333 قرصا مخدرا و1705 جرامات حشيش في حملات أمنية بالجيزة

الأحد 08/أبريل/2018 - 03:37 ص
مخدرات - أرشيفية
مخدرات - أرشيفية
مني حسين - أحمد مهدي
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات امنية في إطار توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بضرورة الكشف عن الجريمة ووضع خطط بحث عاجلة لضبط الخارجين عن القانون.

ونجحت الحملات بقيادة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في ضبط 36 متهما بحوزتهم 1705 جرامات حشيش، و3 جرامات هيروين و 7333 قرصا مخدرا و110 جرام استروكس و 6 جرامات افيون.

كما تم ضبط عدد 2 متهمين بحوزتهم طبنجة 9 مم، وفرد محلي.

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