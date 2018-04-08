شوبيرعن بيان أولتراس أهلاوى: "مفيش حاجة اسمها روابط" ..فيديو

علق الإعلامى أحمد شوبير على الخطاب الصادر من أولتراس أهلاوي، بشأن أحداث الشغب الأخيرة فى مباراة الاهلى الافريقية أمام مونانا الجابونى، مشيرا إلى أن اعتذار الاولتراس جاء متأخرا للغاية.



وأضاف أحمد شوبير خلال برنامجه مع شوبير المذاع على قناة صدى البلد:"مفيش حاجة إسمها روابط تشجيع وهذا بقرار صادر وقانونى، وأهلا وسهلا بالمشجعين العاديين غير المنتمين لأي تيار بعينه".



وتابع شوبير:" ناشدت الشباب والجميع على عدم الانسياق وراء أصحاب المصالح والأغراض الغير سلمية ولكنهم لم ينتبهوا لذلك".



وأكمل شوبير:"لابد أن يعلم اعضاء الاولتراس أن هناك قانونا يجب الخضوع له، والإذعان له".



وطالب شوبير:" أن تكون المحاكمة عادلة ومحاسبة المخطئ فقط ، ويعجبنى حرص أعضاء الاولترس على بعضهم البعض".



وإختتم:" بيان الاولترس جاء متأخرا ولكن هذا لا يجعلنا نقسو عليهم فى الحكم، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن هناك قانونا يطبق على الجميع".