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حوادث

اليوم.. محاكمة متهمي «خلية ميكروباص حلوان»

الأحد 08/أبريل/2018 - 03:37 ص
قضية ميكروباص حلوان
قضية ميكروباص حلوان
قسم الحوادث
تنظر اليوم، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، التى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان لسماع الشهود.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

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