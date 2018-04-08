محافظ مطروح يشارك الأقباط احتفالات أعياد القيامة بكنيسة السيدة العذراء.. فيديو وصور

شارك اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أقباط مطروح احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد وذلك بكنيسة السيدة العذراء.





وألقى كلمة الوعظ الاب بيجيمى بولا راعى كنيسة السيدة العذراء بمطروح، والتى قدم فيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى على فوزه برئاسة مصر لفترة ثانية لاستكمال مسيرة البناء والعطاء واهتمامه ورعايته للمصريين جميعًا وحرصه على ان يكونوا جميعًا على قلب رجل واحد .





كذلك قدم الشكر للواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على حضوره و جهوده فى تنمية المحافظة وتوصيل كافة المرافق للمواطنين، والشكر للقوات المسلحة ممثلة فى المنطقة الغربية العسكرية وللشرطة ممثلة فى مديرية امن مطروح وعلى راسهم اللواء هشام نصر مدير امن مطروح على جهود حفظ الأمن بالمحافظة، ولجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأهالى مطروح جميعا على حرصهم على تقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.





كما أكد راعى كنيسة السيد العذراء بمطروح على أن رسالة أعياد القيامة المجيدة هى تعظيم لروح الإنسان فتلتزم بتعاليم الصدق والسماحة والطيبة ،حتى تكون لها الجنة وهي رسالة لضرورة المصالحة والسلام بين الخلق جميعا والبعد عن الخطيئة ، داعيا ان يعم السلام علي العالم أجمع وان يحفظ مصر أرضًا وشعبًا.





وقدم محافظ مطروح التهنئة لاقباط مطروح بأعياد القيامة المجيدة مؤكدا علي أن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين متجمعين فى نسيج واحد فى ألفة ومحبة دائمًا لأنهم أبناء وطن واحد.



