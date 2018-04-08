المحافظ والقيادات يشهدون قداس عيد القيامة بمطرانية بني سويف..شاهد

شهد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية بني سويف؛ وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين أفراحهم بعيد القيامة المجيد؛ حيث كان في استقباله نيافة الأنبا غبريال مطران بني سويف على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة ،حيث قدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيدا وفرحة على كل المصريين.



وشهد القداس حضور: مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف اللواء جرير مصطفى ،ورئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف،والمقدم عمرو محمد علي نائب المستشار العسكري للمحافظة،وعدد من أعضاء مجلس النواب،واللواء عصام العلقامي السكرتير العام ،واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد ،والمحاسب محمود مغربي رئيس المدينة ،والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبدالعزيز والعديد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي.



وفي مستهل عظته أعرب الأنبا غبريال مطران بني سويف عن تقديره وكامل شكره للمشاركين في قداس اليوم ، وفي مقدمتهم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف وحرصه الدائم على التواجد في كل المناسبات ، وأثنى نيافته على الجهد الكبير الذي تقوم به الشرطة بأجهزتها الأمنية والتي أثمرت عن قدرة الأقباط من المصريين على الفرح بأعيادهم في أمن وسلام .



تجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف قد بعث ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، أعرب فيها عن صادق تهانيه القلبية بمناسبة عيد القيامة الجديد ، متمنيًا أن يعيده المولى عزوجل على قداسته بموفور الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة للقيادات الكنيسية والشخصيات العامة المسيحية من داخل المحافظة وخارجها .