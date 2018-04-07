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أخبار البلد

البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي ووزراءه للتهنئة بالعيد

السبت 07/أبريل/2018 - 11:59 م
صدى البلد
مايكل حنا
قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الشكر للمهنئين بعيد القيامة المجيد وكان علي رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي أناب عنه حضور القداس رئيس الديوان العام مصطفى الشريف.

كما قدم الشكر للرئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل الذي أناب اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي والمستشار عمر مروان وزير شئون البرلمان، وقدم الشكر لفضيله الامام الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف وفضيلة الامام شوقي علام  مفتي الجمهورية، لارسالهم برقية تهنئة بمناسبة العيد.

وأيضا قدم الشكر للوزراء الحاضرين للقداس وهم الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي، و المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة والسيد عمرو مرسي الامين العام السابق لجامعة الدول العربية، وقيادات من القوات المسلحة، عن اللواء صدقي صبحي وزير الدفاع، وقيادات من وزارة الداخلية، عن اللواء مجدي عبد الغفار.

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