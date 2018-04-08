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محافظات

محافظ الفيوم يزور الكنائس لتقديم التهنئة للأقباط بعيد القيامة..شاهد

الأحد 08/أبريل/2018 - 12:46 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
قام الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، بزيارة الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية وكنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة الفيوم، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، بحضور اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، واللواء ممتاز فهمي سكرتير عام المحافظة، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد مصطفي المستشار القضائي للمحافظة، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وحشد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، وكان فى استقبالهم نيافة الأنبا إبرام أسقف كنيسة الفيوم، والأب مينا وكيل مطرانية الفيوم، وعدد من رعاة الكنائس بالمحافظة.

قدم محافظ الفيوم تهنئة للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، مؤكدًا على أن المسلمين والمسيحيين كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة في ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، ويعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، مشيرًا إلي أن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وسوف تبقى منبعًا للسلام والمحبة.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة نبذ العنف والخلاف وتوحيد الصف وتضافر كافة الجهود لنكون جميعًا يدًا واحدة من أجل نشر القيم السمحة التى قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام.
داعيًا المولى العلى القدير أن يرعى أبناء مصر جميعًا مسيحيين ومسلمين، وأن يجمعنا معًا ويوحد صفوفنا ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن جانبه قدم أسقف كنيسة الفيوم كلمة أعرب فيها عن بالغ شكره لجميع المهنئين، مشيرًا إلى أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن الفرحة الأكبر أن نكون مع الله.
محافظ الفيوم يزور الكنائس لتقديم التهنئة للأقباط بعيد القيامة..شاهد
محافظ الفيوم يزور الكنائس لتقديم التهنئة للأقباط بعيد القيامة..شاهد
محافظ الفيوم يزور الكنائس لتقديم التهنئة للأقباط بعيد القيامة..شاهد
محافظ الفيوم يزور الكنائس لتقديم التهنئة للأقباط بعيد القيامة..شاهد
محافظ الفيوم يزور الكنائس لتقديم التهنئة للأقباط بعيد القيامة..شاهد

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