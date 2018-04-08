اليوم.. محاكمة المتهمين فى قضية احتكار صمامات القلب

تنظر اليوم الأحد، محكمة جنح القاهره الاقتصادية، ثالث جلسات أكبر قضية لاحتكار صمامات القلب، والمتهم فيها 9 شركات لتوريد صمامات القلب والموْكسدات للمستشفيات الحكومة.



جاء قرار الاتهام خلال اعوام 2013 حتى 2014 ، 2015 بالاتفاق والتنسيق فيما يستهم فى مجال تقديم المناقصات والممارسات بتوريد صمامات القلب والموْكسدات للعديد من المستشفيات الحكومية بالمخالفة لقانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية. وقد تصل عقوبة التهمه الى تغريم كل شركة مبلغ 500 مليون جنيه.