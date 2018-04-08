ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين فى قضية احتكار صمامات القلب

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:38 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
تنظر اليوم الأحد، محكمة جنح القاهره الاقتصادية، ثالث جلسات أكبر قضية لاحتكار صمامات القلب، والمتهم فيها 9 شركات لتوريد صمامات القلب والموْكسدات للمستشفيات الحكومة.

جاء قرار الاتهام خلال اعوام 2013 حتى 2014 ، 2015 بالاتفاق والتنسيق فيما يستهم فى مجال تقديم المناقصات والممارسات بتوريد صمامات القلب والموْكسدات للعديد من المستشفيات الحكومية بالمخالفة لقانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية. وقد تصل عقوبة التهمه الى تغريم كل شركة مبلغ 500 مليون جنيه.

ترشيحاتنا

شاهد..ليلى علوى بـ«الكوتشي» فى فرح شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شاهد.. لحظة عقد قران شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

الشاطر يكشف تفاصيل سرية حول مفاوضات الأهلي مع طارق حامد

9 أسباب مذهلة ستجعلك تتناول العسل الأبيض يوميا

شاهد.. عمرو سعد ينشر "فيديو" بكاء مجدي الجلاد فى حفل زفاف ابنته

أخطاء تقع بها عند الخضوع للريجيم

زفة بلدي في حفل زفاف حسام حبيب وشيرين .. فيديو

أمريكي يحصل على 40 مليون دولار بسبب "بودرة التلك"

مورينيو ساخرا: سعر بوجبا ارتفع بعد ديربي مانشستر

بانسيه يحصل على إجازة قصيرة لمدة يومين للاطمئنان على أسرته بأبيدجان

أحمد موسى: قطر معرضة للغرق بسبب قناة «سلوى» السعودية .. فيديو

شوبير: كل ورقة داخل الزمالك يتم التحقيق فيها..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بشوارع المعصرة..صور

شاهد .. 60 صورة لاحتفالية المتحف الإسلامي بمناسبة يوم اليتيم

شاهد.. ابنتا شيرين عبدالوهاب تشهدان عقد قرانها على حسام حبيب

بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي

أبناء الجالية الإثيوبية يحضرون قداس عيد القيامة بالكاتدرائية.. صور

فيديو

شاهد..ليلى علوى بـ«الكوتشي» فى فرح شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
دنيا بطمة تقلد كاظم الساهر في أحدث كليباتها "علمتنى"..فيديو
شاهد.. رقص شيرين عبد الوهاب بدون فستان زفافها
شاهد.. «إلهام شاهين ومنة شلبي» ترقصان مع شيرين عبد الوهاب
وكيل «خطة البرلمان»:26 مليار جنيه زيادة في المرتبات بالموازنة الجديدة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟