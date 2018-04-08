اليوم.. محاكمة 4 متهمين بقتل حارس شركة بترول

تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة الدائرة 18، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، محاكمة 4 متهمين بقتل حارس بشركة بترول، فى القضية رقم 1364 جنايات الواحات البحرية التابعة لنيابات 6 أكتوبر، للاستماع لشهود النفى.



كان المستشار مدحت مكي المحامى العام لنيابات 6 أكتوبر أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل "راضى مبروك"، 44 سنة، حارس إحدى شركات البترول بالواحات البحرية، لوجود خلافات سابقة بينهم للتسابق على حراسة أحد المواقع لإحدى شركات البترول.



وترصّد المتهمون للمجنى عليه بالطريق العام، وأعدوا أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، وأطلقوا نحوه وابلا من الرصاص فسقط أرضا إثر إصابته بطلق نارى بالصدر، فانهالوا عليه بالأسلحة البيضاء، وأطلق المتهم الأول وابلا من الأعيرة النارية، لمنع المارة من مساعدته، فتوفى فى الحال بعد إصابته بعدة طعنات نافذة بأماكن متفرقة من جسده.



ووجهت النيابة تهمة القتل العمد للمتهمين "على س ع"، هارب، و"خير الله س ع"، هارب، و"مرعى س ع"، هارب، و"عبد النبى ع ا"، صاحب كافيتريا.