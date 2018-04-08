نشر موقع بولد سكاى المهتم بالصحة 9 أخطاء تقع بها عند الخضوع للريجيم وهى :



1. تجنب الكربوهيدرات :

الكربوهيدرات هي مصادر حيوية للطاقة والمغذيات وتوجد في الفواكه والخضروات والمعكرونة والخبز ومنتجات الألبان ويستخدم جسمك هذه الأطعمة لصنع الجلوكوز ، وهو مصدر الطاقة الرئيسي لجسمك، إلا أنها لا تؤدي إلى زيادة الوزن إن كانت معتدلة.



2. اختيار الدهون القليلة :

تفضيله على كامل الدسم يجعلك تتناول طعام أكثر .



3. السيطرة على الذهن :

و صرف النظر عن تناول الطعام هو المفتاح لفقدان الوزن بشكل فعال.



4. شرب العصير يوميا :

إذا كنت تشرب العصائر يوميا ، فإنك تزيد سعراتك الحرارية بدلًا من ذلك ، تناول الفواكه الكاملة وتجنب العصائر ، حيث أن الفواكه الكاملة مليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن التي ستملئك.



5. عدم تناول وجبة الإفطار:

يعتبر الإفطار أهم وجبة في اليوم لأنه يغذي جسمك ويزيد من عملية الأيض ويغذي عقلك ليومك. يجب أن تكون وجبة الإفطار سهلة وصحية



6. التخلص من مجموعات الطعام الكاملة:

إذا كنت تتناول مجموعات الطعام بأكملها من نظامك الغذائي ، فأنت ترتكب خطأً في النظام الغذائي لأن عدم وجود أي كربوهيدرات أو لحوم حمراء أو منتجات ألبان في نظامك الغذائي يحرم جسمك من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يتوق إليها.



7. لا تشرب الماء أثناء التمارين الرياضية :

هذا خطأ في اللياقة البدنية يصنعه الناس في كثير من الأحيان. إذا كانت تدريباتك تميل إلى التعرق مثل ركوب الدراجات أو الجري أو التدريب عالي الكثافة ، فيجب أن يكون جسمك رطبًا. يساعدك شرب الماء أثناء التدريبات على الحفاظ على الطاقة والقدرة على التحمل. كما يساعد الماء في تدفق الإلكتروليت ويساعد في الحفاظ على درجة حرارة جسمك من الانخفاض .



8. تناول العصائر ما بعد التمرين بانتظام :

- [ ] إذا كنت تتناول عصير ما بعد التدريب بانتظام ، فقد يكون هذا خطأ آخر في اللياقة البدنية. قد ينتهي بك الأمر الكثير من السعرات الحرارية والسكر ، لذل يجب الحد من تناول العصائر خاصة بعد التدريبات الشاقة.

- [ ] 9. الأطعمة الليلية :

- [ ] أحيانا فى الليل ترغب فى تناول أطعمة سريعة وهذا من أكبر الأخطاء .