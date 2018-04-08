ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

أخطاء تقع بها عند الخضوع للريجيم

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:40 ص
أخطاء الرجيم
أخطاء الرجيم
أمل مجدى
نشر موقع بولد سكاى المهتم بالصحة 9 أخطاء تقع بها عند الخضوع للريجيم وهى :

1. تجنب الكربوهيدرات :
الكربوهيدرات هي مصادر حيوية للطاقة والمغذيات وتوجد في الفواكه والخضروات والمعكرونة والخبز ومنتجات الألبان ويستخدم جسمك هذه الأطعمة لصنع الجلوكوز ، وهو مصدر الطاقة الرئيسي لجسمك، إلا أنها لا تؤدي إلى زيادة الوزن إن كانت معتدلة.

2. اختيار الدهون القليلة :
تفضيله على كامل الدسم يجعلك تتناول طعام أكثر .

3. السيطرة على الذهن :
و صرف النظر عن تناول الطعام هو المفتاح لفقدان الوزن بشكل فعال.

4. شرب العصير يوميا :
إذا كنت تشرب العصائر يوميا ، فإنك تزيد سعراتك الحرارية بدلًا من ذلك ، تناول الفواكه الكاملة وتجنب العصائر ، حيث أن الفواكه الكاملة مليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن التي ستملئك.

5. عدم تناول وجبة الإفطار:
يعتبر الإفطار أهم وجبة في اليوم لأنه يغذي جسمك ويزيد من عملية الأيض ويغذي عقلك ليومك. يجب أن تكون وجبة الإفطار سهلة وصحية

6. التخلص من مجموعات الطعام الكاملة:
إذا كنت تتناول مجموعات الطعام بأكملها من نظامك الغذائي ، فأنت ترتكب خطأً في النظام الغذائي لأن عدم وجود أي كربوهيدرات أو لحوم حمراء أو منتجات ألبان في نظامك الغذائي يحرم جسمك من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يتوق إليها.

7. لا تشرب الماء أثناء التمارين الرياضية :
هذا خطأ في اللياقة البدنية يصنعه الناس في كثير من الأحيان. إذا كانت تدريباتك تميل إلى التعرق مثل ركوب الدراجات أو الجري أو التدريب عالي الكثافة ، فيجب أن يكون جسمك رطبًا. يساعدك شرب الماء أثناء التدريبات على الحفاظ على الطاقة والقدرة على التحمل. كما يساعد الماء في تدفق الإلكتروليت ويساعد في الحفاظ على درجة حرارة جسمك من الانخفاض .

8. تناول العصائر ما بعد التمرين بانتظام :
- [ ] إذا كنت تتناول عصير ما بعد التدريب بانتظام ، فقد يكون هذا خطأ آخر في اللياقة البدنية. قد ينتهي بك الأمر الكثير من السعرات الحرارية والسكر ، لذل يجب الحد من تناول العصائر خاصة بعد التدريبات الشاقة.
- [ ] 9. الأطعمة الليلية :
- [ ] أحيانا فى الليل ترغب فى تناول أطعمة سريعة وهذا من أكبر الأخطاء .

ترشيحاتنا

مورينيو ساخرا: سعر بوجبا ارتفع بعد ديربي مانشستر

«مدبولى»: طرح 7432 "شقة" بالعلمين الجديدة خلال 2018-2019

توفيق عكاشة يحتفل بعيد القيامة مع مذيعات "الفراعين"

الرئيس السيسي: «السلام على عيسى بن مريم .. والسلام على مصر وأهلها»

محمد صلاح مطمئناً جمهوره: «الحمد لله.. أنا كويس».. فيديو

شاهد.. ابنتا شيرين عبدالوهاب تشهدان عقد قرانها على حسام حبيب

متحدث «الخارجية»: لن نقبل بانتهاك وثيقة "سد النهضة"..فيديو

التموين تكشف الأسعار الجديدة للسلع الغذائية قبل رمضان.. فيديو

مصرع أسرة مصرية بالكامل في حادث مروري بالسعودية

عمرو أديب عن تسمم 57 طفلا بالقليوبية: «هاتلهم أكل بجنيه بس نضيف » .. فيديو

شاهد..ليلى علوى بـ«الكوتشي» فى فرح شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

بانسيه يحصل على إجازة قصيرة لمدة يومين للاطمئنان على أسرته بأبيدجان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بشوارع المعصرة..صور

شاهد .. 60 صورة لاحتفالية المتحف الإسلامي بمناسبة يوم اليتيم

شاهد.. ابنتا شيرين عبدالوهاب تشهدان عقد قرانها على حسام حبيب

بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي

أبناء الجالية الإثيوبية يحضرون قداس عيد القيامة بالكاتدرائية.. صور

فيديو

شاهد..ليلى علوى بـ«الكوتشي» فى فرح شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
دنيا بطمة تقلد كاظم الساهر في أحدث كليباتها "علمتنى"..فيديو
شاهد.. رقص شيرين عبد الوهاب بدون فستان زفافها
شاهد.. «إلهام شاهين ومنة شلبي» ترقصان مع شيرين عبد الوهاب
وكيل «خطة البرلمان»:26 مليار جنيه زيادة في المرتبات بالموازنة الجديدة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟