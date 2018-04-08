البابا تواضروس: عيد القيامة يبعث على الأمل

أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن القيامة هي الحدث الأكبر في تاريخ البشرية التي زرعت الأمل والرجاء بين الناس.



وأضاف البابا -خلال عظته في قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية- أنه يصلي من أجل السلام والهدوء والطمأنينة من أجل العالم أجمع والبلاد التي مازالت تعاني وأن يحفظ بلادنا و مسؤولينا وان تستمر مسيرة التعمير والتقدم.



كما لفت البابا إلى ضرورة تذكر شهداء أحد السعف الذين استشهدوا بطنطا والإسكندرية العام الماضي في أعمال إرهابية غادرة.



وترأس البابا قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية وسط حضور لفيف من قيادات الدولة وتواجد كبير للشعب وأبناء الجالية الإثيوبية.