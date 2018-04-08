شاهد..تهنئة أحمد السقا للمسيحيين بعيد القيامة
الأحد 08/أبريل/2018 - 01:01 ص
حرص الفنان أحمد السقا، على تهنئة المصريين عامة والمسيحيين خاصة في عيدهم، بمناسبة عيد القيامة.
وغرد السقا تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم، قائلا :"اخواتنا المسيحين،كل عام وأنتم سعداء أنقياء بقلوب بيضاء، كل عام وأنتم آمنين مطمئنين" .
وتابع :"كل عام ولحظة لكم عيد وأفراح ومسرات، كل عام والمصريين أجمعين بخير وأمن وأمان،كل عام ولحظة لكم عيد وأفراح ومسرات، كل عام والمصريين أجمعين بخير وأمن وأمان ".