شاهد..تهنئة أحمد السقا للمسيحيين بعيد القيامة

حرص الفنان أحمد السقا، على تهنئة المصريين عامة والمسيحيين خاصة في عيدهم، بمناسبة عيد القيامة.



وغرد السقا تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم، قائلا :"‏‏اخواتنا المسيحين،كل عام وأنتم سعداء أنقياء بقلوب بيضاء، كل عام وأنتم آمنين مطمئنين" .



وتابع :"كل عام ولحظة لكم عيد وأفراح ومسرات، كل عام والمصريين أجمعين بخير وأمن وأمان،كل عام ولحظة لكم عيد وأفراح ومسرات، كل عام والمصريين أجمعين بخير وأمن وأمان ".