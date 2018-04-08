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فاتن عبدالمعبود: المتعاطفون مع الإخوان إرهابيون وفكرة التصالح مرفوضة..فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 02:41 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن الشعب المصري بالكامل حريص على تهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد، موضحة أن مُحرمي تهنئة الأقباط بأعيادهم الدينية يدلون بتصريحات "فارغة"، مهنئة الأقباط بأعيادهم.

وأضافت " عبد المعبود"، خلال تقديمها برنامج " دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن دم الشهيد غالي على الوطن، ولا يمكن نسيان تضحيات الشعب المصري ضد الإرهاب وخاصة جنود القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وتابعت :" المتعاطفين مع الإخوان إرهابيين مثلهم وفكرة التصالح مرفوضة".

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