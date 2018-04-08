فاتن عبدالمعبود: المتعاطفون مع الإخوان إرهابيون وفكرة التصالح مرفوضة..فيديو
الأحد 08/أبريل/2018 - 02:41 ص
قالت الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن الشعب المصري بالكامل حريص على تهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد، موضحة أن مُحرمي تهنئة الأقباط بأعيادهم الدينية يدلون بتصريحات "فارغة"، مهنئة الأقباط بأعيادهم.
وأضافت " عبد المعبود"، خلال تقديمها برنامج " دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن دم الشهيد غالي على الوطن، ولا يمكن نسيان تضحيات الشعب المصري ضد الإرهاب وخاصة جنود القوات المسلحة والشرطة المصرية.
وتابعت :" المتعاطفين مع الإخوان إرهابيين مثلهم وفكرة التصالح مرفوضة".