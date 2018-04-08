ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

قتيلان و5 مصابين في هجوم انتحاري بالأنبار

الأحد 08/أبريل/2018 - 12:00 ص
تفجير انتحاري بالعراق
تفجير انتحاري بالعراق
أحمد محرم
نقلت قناة "السومرية" العراقية عن مصدر أمني بشرطة مدينة هيت بمحافظة الأنبار أن عنصري أمن قتلا وأصيب خمسة أشخاص بينهم مرشحة عن حزب الحل بهجوم انتحاري في هيت.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين ويحملان أسلحة خفيفة هاجما مساء اليوم، مقر حزب الحل في مدينة هيت (70 كم غرب الرمادي)، خلال اجتماع مع رابطة شباب الحل في القضاء"، مبينا أن "أحدهما فجر نفسه ما أدى الى مقتل عنصري أمن وإصابة 5 أشخاص بينهم المرشحة عن الحزب زينب عبد الحميد".


وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية تمكنت من قتل الانتحاري الآخر"، مشيرا إلى أن "القوة طوقت مكان الحادث، ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين إلى الطب العدلي".

ترشيحاتنا

فاروق الباز: مصر كان لازم تعمل سد النهضة لأثيوبيا بنفسها.. فيديو

الأهلي يشيد بموقف رانيا علواني

«FBI» يكشف سر مومياء مصرية حيرت العلماء لأكثر من 100 سنة

حمدى رزق رئيسا لتحرير المصري اليوم

نجلا «ترامب» يحضران حفل زفاف في دبي.. صور

هاري كين يفشل في التسجيل أمام ستوك سيتي.. وصلاح يواصل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

شاهد..شيرين ترقص على أغنية "لأ لأ" في حفل زفافها على حسام حبيب

أحمد شوبير يكشف موعد مباراة اعتزال «الكابيتانو» حسام غالي.. فيديو

شاهد.. «بنت العراب» تكشف حقيقة «عبارة» طالَب أحمد خالد توفيق بوضعها على قبره

شاهد.. مأساة عامل باليومية.. التهمت النيران "جهاز" ابنته قبل زفافها بأسابيع

شوبير: كل ورقة داخل الزمالك يتم التحقيق فيها..فيديو

أحمد موسى: قطر معرضة للغرق بسبب قناة «سلوى» السعودية .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي

أبناء الجالية الإثيوبية يحضرون قداس عيد القيامة بالكاتدرائية.. صور

«فودة» و«الشاذلي» يكرمان أبطال الزعانف في ختام البطولة العربية.. صور

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

إطلالة حيوية لـ "ميجان ميركل" في سيدني.. صور

فيديو

شوبير: كل ورقة داخل الزمالك يتم التحقيق فيها..فيديو
شاهد..شيرين ترقص على أغنية "لأ لأ" في حفل زفافها على حسام حبيب
عمرو أديب عن حادث الدهس بألمانيا: «لو المنفذ عربي كان بقى إرهابي».. فيديو
شوبيرعن بيان أولتراس أهلاوى: "مفيش حاجة اسمها روابط" ..فيديو
عمرو أديب عن تسمم 57 طفلا بالقليوبية: «هاتلهم أكل بجنيه بس نضيف » .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟