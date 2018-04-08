قتيلان و5 مصابين في هجوم انتحاري بالأنبار

نقلت قناة "السومرية" العراقية عن مصدر أمني بشرطة مدينة هيت بمحافظة الأنبار أن عنصري أمن قتلا وأصيب خمسة أشخاص بينهم مرشحة عن حزب الحل بهجوم انتحاري في هيت.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين ويحملان أسلحة خفيفة هاجما مساء اليوم، مقر حزب الحل في مدينة هيت (70 كم غرب الرمادي)، خلال اجتماع مع رابطة شباب الحل في القضاء"، مبينا أن "أحدهما فجر نفسه ما أدى الى مقتل عنصري أمن وإصابة 5 أشخاص بينهم المرشحة عن الحزب زينب عبد الحميد".





وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية تمكنت من قتل الانتحاري الآخر"، مشيرا إلى أن "القوة طوقت مكان الحادث، ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين إلى الطب العدلي".