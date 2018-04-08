شاهد.. لحظة عقد قران شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

أقيم منذ قليل حفل عقد قران وزفاف الفنانة شيرين عبد الوهاب على الفنان حسام حبيب، بإحدى الفيلات على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام، وبحضور الأهل والأصدقاء فقط.





وظهر في فيديو عقد القران حسام حبيب وهو يردّد خلف المأذون ما يُمليه عليه، وعقب انتهاء عقد قرانه على شيرين، تصارع الحضور على خطف المنديل، كالعادة في هذه المناسبات.





وحرصت "شيرين عبد الوهاب" على اصطحاب ابنتها الكبرى"مريم" في حفل زفافها على حسام حبيب الذي بدأ فى إحدى الفيلات على طريق الإسماعيلية الصحراوي.



