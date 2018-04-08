أداء صلوات قداس احتفال عيد القيامة المجيد بكنائس الشرقية

شهدت عدد من الكنائس بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية مساء السبت أداء صلوات قداس احتفال عيد القيامة المجيد، وذلك بحضور الآباء والكهنة والمئات من الأخوة المسيحيين.



كما شهدت الكنائس بمدن ومراكز وقرى محافظة الشرقية توافد الآلاف عليها، لحضور الاحتفالات عيد القيامة المجيد.



ومن جانبها فرضت الأجهزة الأمنية بالشرقية إجراءات أمنية مشددة حيث تم الدفع بالبوابات الإلكترونية والحرم الأمنى حول الكنائس وغلق الشوارع المؤدية للكنائس أمام السيارات، وذلك لتأمين احتفالات أعياد الميلاد.