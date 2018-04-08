ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وقفات تضامنية مع فلسطين في عدة مدن أوروبية.. صور

الأحد 08/أبريل/2018 - 12:31 ص
وقفات تضامنية مع
وقفات تضامنية مع فلسطين في أوروبا
أحمد محرم
نظم نشطاء فلسطينيون وأوروبيون وقفات تضامنية مع فلسطين اليوم في عدد من المدن ببريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالتزامن مع فعاليات مسيرة العودة في الداخل الفلسطيني.

ومن جهتها، استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس السبت، إفشال الولايات المتحدة الأمريكية صدور بيان من مجلس الأمن الدولي، بخصوص ما يجري على حدود قطاع غزة.

واعتبرت الوزارة في بيان أن الموقف الأمريكي المنحاز بشكل أعمى للاحتلال يمثل حماية مقصودة وتغطية مباشرة على المذبحة المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة السلمية على حدود قطاع عزة، وامتدادا لمواقف أمريكية معادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، واستمرارًا لإجهاض أي جهد عربي مشترك في مجلس الأمن، وترجمة لمواقفها السياسية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ورأت الوزارة أن تعطيل أمريكا لدور مجلس الأمن ومنعه من تحمل مسؤولياته، يفرض على الدول الأعضاء وعلى المجتمع الدولي البحث عن صيغة جديدة لعمل المنظومة الأممية، بحيث تبطل هذه الصيغة مفعول (الفيتو) والاعتراض الأمريكي إذا كان مخالفا للمبادئ والمواثيق والأهداف التي أنشئت على أساسها المنظومة الأممية.
وقفات تضامنية مع فلسطين في عدة مدن أوروبية.. صور
وقفات تضامنية مع فلسطين في عدة مدن أوروبية.. صور
وقفات تضامنية مع فلسطين في عدة مدن أوروبية.. صور
وقفات تضامنية مع فلسطين في عدة مدن أوروبية.. صور
وقفات تضامنية مع فلسطين في عدة مدن أوروبية.. صور

ترشيحاتنا

أحمد موسى يطلق هاشتاج «فضائح نور في اسطنبول» .. فيديو

الحشود تمنع الرئيس البرازيلي الأسبق من تسليم نفسه للشرطة

البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي لتهنئته الأقباط بعيد القيامة المجيد.. فيديو

تفاصيل اتصال المدير الفني للمنتخب بـ «محمد صلاح» وأول طلب قبل العودة للمباريات

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الصحراوي الشرقي ببني سويف

شاهد..شيرين ترقص على أغنية "لأ لأ" في حفل زفافها على حسام حبيب

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بنجاحه في الانتخابات

هاري كين يسجل الهدف رقم 25 ويلاحق محمد صلاح على هداف البريميرليج.. فيديو

شاهد.. لحظة عقد قران شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

شاهد .. أحمد موسى يعرض فيديو لعامل فى قناة «الشرق الإخوانية» يسب أيمن نور

شاهد .. أولى خطوات موسى مصطفى موسى السياسية بعد خسارة الانتخابات الرئاسية

«FBI» يكشف سر مومياء مصرية حيرت العلماء لأكثر من 100 سنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي

أبناء الجالية الإثيوبية يحضرون قداس عيد القيامة بالكاتدرائية.. صور

«فودة» و«الشاذلي» يكرمان أبطال الزعانف في ختام البطولة العربية.. صور

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

إطلالة حيوية لـ "ميجان ميركل" في سيدني.. صور

فيديو

شوبير: كل ورقة داخل الزمالك يتم التحقيق فيها..فيديو
شاهد..شيرين ترقص على أغنية "لأ لأ" في حفل زفافها على حسام حبيب
عمرو أديب عن حادث الدهس بألمانيا: «لو المنفذ عربي كان بقى إرهابي».. فيديو
شوبيرعن بيان أولتراس أهلاوى: "مفيش حاجة اسمها روابط" ..فيديو
عمرو أديب عن تسمم 57 طفلا بالقليوبية: «هاتلهم أكل بجنيه بس نضيف » .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟