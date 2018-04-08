وقفات تضامنية مع فلسطين في عدة مدن أوروبية.. صور

نظم نشطاء فلسطينيون وأوروبيون وقفات تضامنية مع فلسطين اليوم في عدد من المدن ببريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالتزامن مع فعاليات مسيرة العودة في الداخل الفلسطيني.



ومن جهتها، استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس السبت، إفشال الولايات المتحدة الأمريكية صدور بيان من مجلس الأمن الدولي، بخصوص ما يجري على حدود قطاع غزة.



واعتبرت الوزارة في بيان أن الموقف الأمريكي المنحاز بشكل أعمى للاحتلال يمثل حماية مقصودة وتغطية مباشرة على المذبحة المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة السلمية على حدود قطاع عزة، وامتدادا لمواقف أمريكية معادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، واستمرارًا لإجهاض أي جهد عربي مشترك في مجلس الأمن، وترجمة لمواقفها السياسية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.



ورأت الوزارة أن تعطيل أمريكا لدور مجلس الأمن ومنعه من تحمل مسؤولياته، يفرض على الدول الأعضاء وعلى المجتمع الدولي البحث عن صيغة جديدة لعمل المنظومة الأممية، بحيث تبطل هذه الصيغة مفعول (الفيتو) والاعتراض الأمريكي إذا كان مخالفا للمبادئ والمواثيق والأهداف التي أنشئت على أساسها المنظومة الأممية.