شاهد.. «الرباط الصليبي» يُغيب نجم تونس عن مونديال روسيا

ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية أن يوسف المساكنى نجم منتخب "نسور قرطاج" سيغيب رسميًا عن المشاركة فى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها فى روسيا صيف العام الحالى.





وتعرض "المساكنى" أبرز اللاعبين التوانسة خلال الفترة الحالية لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال مشاركته مع فريقه الدحيل فى مباراته أمام السيلية التى أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة دورى نجوم قطر.



