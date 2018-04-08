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رياضة

شاهد.. «الرباط الصليبي» يُغيب نجم تونس عن مونديال روسيا

الأحد 08/أبريل/2018 - 12:14 ص
يوسف المساكنى
يوسف المساكنى
احمد سليمان
ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية أن يوسف المساكنى نجم منتخب "نسور قرطاج" سيغيب رسميًا عن المشاركة فى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها فى روسيا صيف العام الحالى.

وتعرض "المساكنى" أبرز اللاعبين التوانسة خلال الفترة الحالية لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال مشاركته مع فريقه الدحيل فى مباراته أمام السيلية التى أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة دورى نجوم قطر.

ويشارك منتخب تونس بقيادة المدرب الوطنى نبيل معلول فى مونديال روسيا ضمن المجموعة السابعة التى تضم إلى جواره فرق بلجيكا وإنجلترا وبنما .

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